自由開講》你公投要投給對你霸凌的人嗎？

許淑芬

日本明治維新的時候提出「脱亞入歐」的國家發展戰略，從公共政策的思考、國家人才的培育、制度的建立，引進歐洲的思維和路徑。目前經過全球化的各種折衝和反省，中國的崛起，不僅沒有接受國際的秩序和法律規範，而且想要極霸一方，中國已經被民主國際所孤立，形成新的冷戰。此次的公投，就是在此框架下，你要選擇對你霸凌的中共？或者是選擇民主自由陣營？

此次的公投，就是在此框架下，你要選擇對你霸凌的中共？或者是選擇民主自由陣營？圖為中國國家主席習近平。（路透社）

檢視一下這4個公投議題，反萊豬公投如果過了，對中共而言，就是把台灣從以美國為主的民主自由聯盟陣線中拉開，台灣成為第一島鏈的破口。想一想，這些民主盟友對台灣那麼好，在中共的飛機不停威嚇之下，是誰在協助台灣防衛？在中共對台灣利誘之下，是誰提供台灣即時的疫苗？如果這一票你投同意，中共最高興，因為我們會把過去救命保台的有情有義的協助都付諸東流，很快會被這些民主盟友看不起，生氣歎「沒救了」。

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來看珍愛藻礁公投，目前國際資本大量逃離中國，台商也陸續轉移生產鏈回台灣，正是急需用電的時候。況且台灣要跟上國際進步的能源要求，必須往綠色能源的方向去改革努力。如果珍愛藻礁你都投同意的話，那麼台灣廠商要擴大再生產的電在哪裏？如果台灣的電力供給不足，誰最高興？要離開中國的台商有辦法順利回到台灣生產嗎？我們的護國群山如果連電力都不足，台灣的經濟如何保持GDP 6%，昂掦於世界呢？

再來看核四重啟公投，「2025非核家園」是在三權分立的憲政體制之下，經過行政、立法、總統公告而達成的國家權力行使。在通過的時候，也做好相關的配套，電業的自由化和不缺電全盤規劃。民意的展現也要經過憲政體制之下國家權力機關的規劃執行才是正途，誰最害怕聽到憲政體制？害怕聽到國會、總統？如果重啟核四同意通過，將是用公投取巧的民粹方式謆笑台灣憲政體制的低落，強權土匪將笑民主無能。

再論公投綁大選，台灣是一個對國家認同差異和政黨相結合而分裂的社會，公投在目前的這些政治勢力框架下，變成是不信任投票，變成是政治鬥爭的一種工具。公投提案內容的片段化、扭曲、誤導，再再扭曲了對公共議題的理性的探討，已經趨近於韓流的民粹。如果這一題你投同意，就是對防疫成功，國際有名，國際空間史上最大的民進黨政權投下不信任票，誰最高興？

這4個公投對台灣而言，是價值的選擇，也是路線的選擇。即使你不在乎路線，也輕忽價值，那麼也請看看現實。你要選擇財產隨時會被「共富」的社會？選擇隨時可能「被消失」的社會？選擇「被限制」遊戲時間的社會？你要投給那個時常對你霸凌的人嗎？

這幾年，台灣自己的努力，也在國際局勢之下得到很多盟友的幫助，朋友越來越多，有情有義好兄弟好姐妹成一陣線。如果這4個公投「同意」通過，就是我們自己選擇把自己丟回一個土匪的手上，而這個土匪已經被國際社會圍堵。

如果這4個公投「同意」通過，就是我們自己選擇把自己丟回一個土匪的手上，而這個土匪已經被國際社會圍堵。（資料照）

如果這4個公投「同意」過了，就是對外斷朋友，對內斷經濟，就是斷了民主自由繁榮共生的價值鏈。

（資深媒體工作者）

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