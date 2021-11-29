自由開講》講台獨就會有飛彈？ 也談美國國會議員稱呼「台灣共和國」的省思

王亞力

11/27「自由開講」陳慶坤先生文：美國國會議員稱呼「台灣共和國」的省思， 提到一個很有趣的話題，就是派誰去把鈴鐺掛在貓的脖子上？

幾個朋友聚會，大家談小英總統的「兩岸互不隸屬」，都覺得是直截了當的高招。但若提及「台灣是一個獨立的國家」，很多人都說：「不行呀，這樣就是台獨，會有飛彈打過來。」如此思考，其實充斥了整個台灣社會。美國國會議員訪台發文說：「我終於來到了台灣共和國Rep. of Taiwan」。有的人聽得又驚又喜，「本來就是如此」。但似乎有更多的人認為「怎麼可以這樣」，會太刺激對岸了。所以陳慶坤先生文說：台灣竟然沒有人報之以熱烈的掌聲與回應，台灣人的表現令人失望！

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認為台獨不應該，但講到「中華民國是一個主權獨立的國家」，大家突然間變得驕傲又理直氣壯。有兩位外省第二代親綠的電視節目名主持人，還有一位名嘴退將，都非常反對中共種種威脅鴨霸，而談到這一塊土地的時候，言必稱中華民國（雖然有時最後會小心的加上台灣兩個字）。在舉世滔滔的年代，很多學校、宮廟、農漁會、人民團體、甚至政府系統、退輔系統、鄰里組織，受到紅色滲透，彼彼皆是，竟還有人如此的反共，真是稀有人類、非常難得，也令人敬佩，他們才是真正擁護中華民國的人，不像有一些人嘴巴講捍衛中華民國，罵執政黨國旗掛太少面、提中華民國字眼太少。但他自己到了彼岸，就立正聽訓、畢恭畢敬，唱對方的國歌，在台灣凡事罵政府、罵防疫不力（以致於現在零確診？）、罵政府擋疫苗（以致於現在疫苗過剩到期 ？）、罵台灣的環境，卻不願搬到中國住，還繼續領大把的月退俸，天天強力主張，沒事不要去戳對岸，「乖乖聽話合作、就不會有戰爭」。在電報發文連民國都不敢提，見面連自己頭銜也不敢說，只會高唱「兩岸一家親」，卻沒膽拿出青天白日滿地紅旗。

然而，中國堅持一中政策，若是主張中華民國已獨立，那不就是違反一中政策，變成兩中了，中國會允許嗎？如果去問為數非常多、主張「中華民國獨」的人：講台獨會有飛彈、講中華民國獨、就不會有飛彈嗎？他們應該很難回答。

如果去問為數非常多、主張「中華民國獨」的人：講台獨會有飛彈、講中華民國獨、就不會有飛彈嗎？他們應該很難回答。（路透社）

在領土、政府、議會、人民、軍隊、戶政、賦稅、學校，所有層級內容，台獨與中華民國獨（華獨），其實是一模一樣，只是名稱不同罷了。今天我的外貌、我的身材、穿著、思考、舉動，完全沒有改變，只是因為叫做張三，所以你就要打我，如果是叫李四，你就不打。有這種邏輯嗎？為什麼我們的社會，談到台獨，大家都避之唯恐不及、憂心忡忡、認為很危險、不能說、是禁忌，甚至認為台獨是「台毒」。而談到了中華民國獨（華獨），卻心曠神怡，覺得這中國應會允許，如此不是很矛盾、也很一廂情願嗎？

最後要提到，中國要的是台灣這塊土地與資源，不會在乎你是用什麼名字。認為「中華民國獨」比較平安，台獨就比較危險的人，是不是太天真了。

（台北市民）

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