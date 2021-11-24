自由開講》過氣又過時的「復興中華」，早就與台灣無關！

世界上沒有什麼「兩個中國」，只有「一中一台」，意即「台灣、中國，一邊一國」，而台灣人也並非什麼「中華民族」，要搞「中華民族的偉大復興」這種「歷史大業」，就留給真正的「中國」！（圖擷取自洪智坤臉書）

洪昱睿

昨日刊載於《自由廣場》的投書《戰狼有何資格跳腳》，其作者似乎認為台海兩岸的現況是「兩個中國」，依筆者拙見；這不是廣大台派支持者、天然獨世代及目前國內主流民意所認同的。

該文中提到如果希望兩個中國合而為一，則中共應放棄武力犯台，並以不違背兩岸人民意願下， 採和平競爭，仿效東、西德模式進行統一，成為「一個中國」，並強調「這才是復興中華民族的唯一正道！」，這些論述在筆者看來，都顯得太過於天真而一廂情願，也沒有體認到社會現實。

請繼續往下閱讀...

首先，中國的目的及作法只有一個，恃強凌弱，只有台灣直接屈服於它，接受其所提出之「一國兩制」，若不接受；管你是「中華民國」還是「台灣」，一樣都是在「玩火」的台獨，只能給你「死路一條」、「留島不留人」，加上中國霸權崛起，哪可能給你和平競爭的機會？至於不違背兩岸人民意願；它們已經說過多少次了，「台灣前途由十四億中國人民共同決定」，哪有你台灣兩千三百多萬人置喙的餘地？

我們再問幾個核心問題，為何要「復興中華民族」？第一、誰是「中華民族」？有識之士應明白到，「中華民族」並非真實存在的「民族」，而只是一個為了「統戰目的」而創造出來的名詞而已。第二、即便是同一個民族，都一定要統一成「一國」嗎？阿拉伯民族所建立的國家有那麼多，怎麼沒有全部大合併、統一呢？第三、平凡而有自信地立足於世界就很夠了，是有多沒自信才需要整天提什麼復興不復興的？

最後必須強調，世界上沒有什麼「兩個中國」，只有「一中一台」，意即「台灣、中國，一邊一國」，而台灣人也並非什麼「中華民族」，要搞「中華民族的偉大復興」這種「歷史大業」，就留給真正的「中國」；也就是「中華人民共和國」自己去玩便罷，也不要牽扯到台灣來！

（語文工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法