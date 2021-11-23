自由廣場》戰狼有何資格跳腳

◎ 桓真

臺灣中華民國的「駐立陶宛臺灣代表處」於十八日正式掛牌運作，作為中共戰狼發聲工具之一的〈環球時報〉，氣急敗壞地發表社評，跳腳大罵立陶宛在中國與美國的博奕中扮演了「跳梁小丑的角色」。緊接著於廿一日，在與中共宣布把與立陶宛的外交關係從大使級降為代辦級的同時，覥著臉，滿懷「阿Q精神」，又發表社評，痛罵立陶宛是「蕞爾小國」、是中華人民共和國這只「大象腳底下的一隻老鼠，甚至跳蚤」。說中國若與立陶宛國斷交，也只不過是中國外交大鍋內少了一塊「蚊子肉」。

戰狼們跳腳的底氣何在？那就是：來自它們預設的「一個中國」的陷阱！以往，全世界有正義感的人們都掉進這個陷阱中打滾。現在他們開始覺醒了，立陶宛的人民就是其中之一。

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其實，只要對中國近百年來的歷史作稍微深入一點的了解， 就能清楚：七十二年前的「一個中 (華民) 國」，早已分裂成現在立於臺灣的一個「中（華民）國」加上另一個立於大陸的 「中（華人民共和）國」了！中共把這種實事求是的說法誣蔑為「兩國論」或「一中一臺論」。其目的在於，當它用武力並吞臺灣中華民國時， 不太了解中國歷史的國際社會，會礙於「不干涉一個國家內政」的國際準則，而不對臺灣施以援手，其用心十分險惡。

中國由一個分裂成兩個，並不是中共妄稱的「臺獨勢力」所造成，而是那些缺乏政治遠見的、以毛澤東為首的「打江山」的第一代中共黨人造的孽。臺灣尚未被他們「解放」，就得意忘形地、匆匆忙忙地在他們從原大中華民國割裂出去的大陸那一部分領土上，建立起了一個新的國家──「中華人民共和國」，與殘存於臺灣的「中華民國」形成了兩個主權互不隸屬的國家並立共存。為他們的孝子賢孫們留下一個不能自圓其說的窘境。

為今之計，要想合兩個中國成一個，中共只有真相信自擁「四個自信」，放棄使用武力，在不違反海峽兩岸人民各自意願的情況下， 用和平競爭的手段，採取東、西德兩國合併成一個德國的模式，將兩個「中國」合併成一個「中國」。這才是復興中華民族的唯一正道！

（作者是澳洲居民）

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