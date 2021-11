自由開講》美國國會議員稱呼「台灣共和國」的省思！

陳慶坤

不甩中國施壓取消訪台的要求,美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野(Mark Takano)率領跨黨派議員訪團前天如期訪台。共和黨籍眾議員梅絲(Nancy Mace)一抵台更在推特發文「剛降落在『台灣共和國』(Republic of Taiwan)」真是令人為之動容!

台灣獨立建國,這種議題雖然集結各方賢達神聖之士,引經據典企圖為台灣開脫一條生路。然而,就如《伊索寓言》〈老鼠開會〉,老鼠們因深受貓的侵襲感到苦惱。於是,他們在一起開會,商量用什麼辦法對付貓的「霸凌」(Bullying),會上各有各的主張但都被否決了;最後一隻小老鼠站起來提議說,在貓的脖子上掛上鈴鐺,只要聽到鈴響,我們就知道貓來了,便可馬上逃跑。問題是,派誰去把鈴鐺掛在貓的脖子上?

請繼續往下閱讀...

談台灣獨立建國,確實不能務實的評估現實環境。然而問題不是在對岸的紅色中國,而是在長期「宰制」台灣人思考的中國國民黨;國民黨裂解台灣族群,讓台灣人沒辦法「齊一心志」共同對抗敵人!

美國共和黨籍眾議員梅絲一抵台便在推特發文「剛降落在『台灣共和國』。(推特,本報合成)

美國共和黨愛達荷州主席葉望輝(Stephen Yates)2017年曾說,中國侵擾台灣的作法等同逼台灣成立「台灣共和國」。葉望輝強調:台灣拓展國際空間必須「you must do good」,更重要的是「you must be seeing doing good」;問題是「台灣還沒準備好」?中共霸凌台灣都快一世紀了,為何台灣還不足以產生「同仇敵愾」的意志,這不是中國國民黨造孽的後遺症嗎?

因此,當共和黨籍眾議員梅絲一抵台,就在推特發文「剛降落在「台灣共和國」時,台灣竟然沒有人報之以熱烈的掌聲與回應,台灣人的表現令人失望!

東帝汶是21世紀第一個誕生的新國家。葡萄牙在1974年爆發「康乃馨革命」(Carnation Revolution),隨後宣布放棄所有海外殖民地,主張東帝汶獨立的「東帝汶獨立革命陣線」取得軍事優勢後,在1975年宣布成立「東帝汶民主共和國」。然獨立只維持了9天,印尼揮軍入侵東帝汶,在1976年把東帝汶併入為一省,而東帝汶也從此展開超過20年的獨立抗爭,在極端惡劣條件下堅持奮鬥,終於擺脫印尼霸權文化下討生活的自覺,獲得理想的實踐。

相較於台灣,面對的雖是蠻橫、鴨霸的極權共產中國,但論地理環境,不似東帝汶的一線之隔,而是有一海之隔天然屏障;還有在世界排名22的軍事武器裝備,任何條件都超越東帝汶。台灣有自己的政府、人民、土地,為何台灣還深陷在投鼠忌器「獨立之爭」?

目前,中國國民黨四大公投的操作,還大言不慚的說「反萊豬不是反美國」其實早已將「萊豬形塑成毒豬」;將「台獨形塑為台毒」,是國民黨長期以來對待台灣人的愚民政策的慣用手法,可以窺視出國民黨對台灣宛如中共「邪惡」的一斑。

台灣人的「台灣共和國」其自覺、覺醒應當從這裡開始。

(作者為哲學博士、大學助理教授)

