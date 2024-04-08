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自由開講》經濟部莫再短垣自逾 離岸風電3-2期應如期截標

2024/04/08 10:13

◎吳斐竣

台灣的離岸風電在缺乏「法治」（rule of law）的基礎上快速擴張，經濟部可以無視自己訂定的規則，讓3-1期得標業者的簽約期限展延、併網時程也展延。3-2期申請即將在4月10日截止，經濟部不應再以任何理由臨時變動，讓政府尚能保有公信力。更重要的是，從理想化的3期9GW中走出來，正視台灣發展離岸風電的限制。

圖為經濟部長王美花。（資料照）

在不確定第二階段「潛力場址」目標（2025年累積5.6GW）能否達成的情況下，經濟部不做通盤檢討反倒急忙地公告第三階段「區塊開發」目標（2026年～2031年新增9GW）。於是3-1期出現得標卻不簽約，抑或簽約後又想盡辦法展延的怪象；這種規則不明確、充滿私下「喬事情」的想像，對今後台灣爭取國際投資實是巨大傷害。

對離岸風場業者而言，國產化政策是最大的難題。蔡政府上台之初以「市場換技術」、「綠能政策綁綠能產業政策」的作法，如今看來已是窒礙難行。除了歐洲及美、日等國的市場規模更具吸引力，台灣長期缺乏的海事工程及重工業製造能力也難以透過選商的「產業關連執行方案」加以扶持。

對海域原有的使用者—漁民而言，經濟部強力主導下的離岸風場開發加遽了剝削感。中央政府從未進行任何海洋空間規劃或選址、任由開發業者「圈海」的結果，西部領海從新竹到彰化的海域，只剩下離岸風場和航道了。此外，離岸風場輸出海纜的「共同廊道」並非只有一條海纜，而是再細分為多條路線供不同風場併網使用；換言之，共同廊道海域將連續多年遭遇海床整平與海纜噴埋的生態破壞、西部沿岸漁業面臨二次傷害。自示範階段以來，離岸風電行業並未建立與漁業共存的良好實例。貿然於澎湖群島海域開發風場，勢必引發更強烈的社會衝突。

離岸風電在台灣已經走到關鍵節點。如期截標吧！延期不會解決任何問題，官員也不應為了業績而私下承諾開發業者日後將協調開立「無產能證明」。期盼520之後，賴政府的「第二次能源轉型」可以理性務實地通盤檢討離岸風電政策，以負責任的規劃化解可能的發展限制。

（作者為漁民權益暨環境永續中心研究員

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