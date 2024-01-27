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自由廣場》朝野應加速再生能源發展

2024/01/27 05:30

◎ 徐祥誠

適逢國際再生能源署成立紀念日，聯合國大會首度將1月26日定為國際潔淨能源日，呼籲全球提高能源轉型的意識並付諸行動。聯合國秘書長António Guterres也發表賀辭，表示全球都需要採取行動並加速能源轉型，同時也呼應去年COP28的決議，樂見全球2030年前將再生能源增加為三倍，並提出節能效率必須提高兩倍。再生能源已然是全球減緩氣候危機的關鍵，台灣也應順應國際趨勢將再生能源、節能作為發展重心，不應該再將資源投入核能。

面對國際淨零趨勢，再生能源和節能才是最佳選項。根據國際能源總署評估，為實現全球淨零目標，全球2030年的發電量須有60%來自再生能源。2023年台灣的再生能源發電量占比僅8.9%，距離國際建議的60%目標遠遠不足，政府必須提出更積極的政策來增加再生能源供給。發展多元、分散式的再生能源發展搭配更靈活、彈性的電網調度，不僅能減緩氣候危機，更能增加台灣的能源韌性為台灣帶來穩定供電。此外，在國際供應商的RE100要求下，再生能源已是企業不可或缺的電力來源，更是台灣出口競爭力的關鍵。

能源效率改善也是台灣達成2050淨零目標的重要支柱，為了呼應COP28能源效率倍增的決議，經濟部去年12月表示，台灣的節能效率提升較2016年年平均改善已超過4%，然而，根據國際能源總署的2023能源效率報告，全球有91%的政府在過去10年內曾達成4%的改善率至少1次，更有53%的政府達成至少3次，如歐盟2022年的改善率已達到近8%，其中荷蘭更是達到了14%，政府應參照國際成功經驗，加快節能技術發展與政策實踐。

至於在野提出的核電延役，不論核電廠延役修法是否通過，都要耗時在運轉執照延役評估與申請，卻沒法處理台灣2025年再生能源佔比20%不達標的問題，虛耗台灣發展再生能源與節能技術寶貴時間，朝野應將能源政策的討論重心放在再生能源的發展與增加能源效率，加速台灣的減碳進程。

（作者是綠色和平氣候與能源專案主任）

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