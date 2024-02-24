自由廣場》電價調漲勢在必行

◎ 魏思源

經濟部釋出可能在四月調漲電價消息，引發各界議論。台灣電價自二○一八年調漲三％後，已凍漲逾四年；根據國際能源總署二○二○年統計，台灣住宅用電排名全球第四低、工業用電排名第六低，以住宅用電為例，台灣平均每度電僅約二．五六元，反觀韓國每度電三．○七元、日本每度電七．五四元、丹麥每度電甚至高達九元。

近兩年國際燃料成本大漲，二○二一年以來日、韓、美、德等各國均調漲電價，我國政府則基於照顧基本民生需求及為避免電價上漲可能助長物價，初期策略都是「盡量吸收」。然而，隨著能源成本上漲時間與幅度越演越烈，從負責任的角度看，電價調漲勢在必行。因為電價調整，就是要讓電價反映發電成本，讓台電能永續經營（台電連二年大虧，即使去年政府補貼五百億，虧損仍高達一九八五億元），而且電力合理反映價格，也有助於企業、國人正視用電成本，進而減少碳排放。

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若要一般民眾接受電價調漲並非易事，也不符比例原則。呼籲政府正視課徵能源稅，這類似「使用者付費」。能源稅隱含「汙染者付費」的原則，政府應向「源頭」課稅，也就是針對台電及其合作的民營電廠，依碳排放量課稅。若能課徵能源稅，不僅有助能源成本的透明化，打破「再生能源是貴的」這種迷思，課徵能源稅本身也可提升用電效率、產生節電成效。

此外，建議政府也應針對弱勢用戶及小商家「做一些微調」，將衝擊降到最低；至於用電大戶，政府則需建立「要付出較大代價」觀念，畢竟用得越多得到的補貼越多，等同劫貧濟富，是完全違背基本的社會公平標準。

（作者從事資訊業）

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