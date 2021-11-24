自由開講》美國威州州議員：台灣會是一個開放和公平的市場嗎？

台灣會是一個開放和公平的市場嗎？（路透社）

鄭麗伶

上週11月16日威斯康辛州的就業和經濟委員會為了678議會法案舉辦了公聽會，法案的內容非常簡單：要求Wisconsin Economic Development Corporation１（WEDC） 聘請一位威州的貿易代表常駐在台灣。

Representative Plumber是本法案眾多提案人之一 （全部有20多位州議員），當天除了他的提案聲明，本人也受邀去參加公聽會並提供證詞。Plumber議員表示，中西部許多州包括伊利諾伊、愛荷華、印第安納等都有常駐在台灣的貿易代表，所以為了威州的農業經濟和發展，WEDC不應該忽視台灣市場的潛力。

請繼續往下閱讀...

我個人當天在公聽會上的發言大致可分為三點：

1. 台灣與威州的貿易時來已久，而且台灣向威州進口許多玉米、大豆、乳製品、和木材。

2. 威州的花旗人蔘在台灣深受歡迎：當蕭美琴大使在九月底訪問威州時，她也和州長Tony Evers簽署了新的貿易條約，讓新鮮的花旗人蔘可以進口到台灣 。事實上，全美的人蔘產值有90% 來自威州，而台灣的市場不容小覷。

3. 最後我也強調，當台灣在國際市場上，尋求志同道合的夥伴進行商業貿易以實現互惠互利的合作時，一旦達成了對等的協議，我認為國際社會可以期待像台灣這樣的民主國家履行承諾。因為，台灣是一個可以被信任的夥伴。

在公聽會上，委員會中有幾位議員提到肉品出口到台灣市場的議題。雖然沒有人提到台灣即將有萊豬公投的事，但許多人都對市場的開放與否和公平性非常在意，也有談到萊克多巴胺的問題。委員會中的一位議員，其實他的訊息有誤，因為他發言說台灣因為萊劑而禁止美牛和美豬進口到台灣的市場；所以在Q&A的時候，我向委員會解釋，事實上，萊牛早在2012年就已經開放進口了，而且美牛在台灣很受歡迎，進口量是逐年增加。至於美豬也在今年初開放了，不過，台灣人有吃溫體豬的習慣和文化。我同時也說，就像日本和許多亞洲國家一樣，雖然在國內不准使用萊克多巴胺，但只要是符合Codex的安全標準，台灣並沒有關閉自由市場的進出口。

我想強調的是，這麼簡單的一個法案，只不過是聘請一位駐台的貿易代表，威州州議會就如此在意市場的開放和公平性。台灣要不要進不進口是一回事，台灣人民吃不吃美豬也完全是市場機制。但是，如果台灣不願意遵循國際對開放市場和公平性的規範，萬一反萊豬公投真的過關，我相信台灣很可能會面對許多嚴重的後果，而且不只是經濟層面而已，因為基本上這等同是台灣啟動的一個經濟制裁的舉動。

在這裡我誠心要向台灣國人呼籲，請大家捫心自問一個問題就好了：萊牛可以進口而且在台灣大受歡迎，但萊豬連市場都不准開放，如此不理性的決定，您真的覺得國際社會可以接受這樣的邏輯嗎？誠如威斯康辛州州議員的提問：台灣會是一個開放和公平的市場嗎？也許，他真的想問但不便啟齒的是：台灣人公平嗎？台灣是一個可以被信任的貿易夥伴嗎？

1The Wisconsin Economic Development Corporation （威斯康辛州經濟發展公司） 是威州的公家和私人公同合作的機構，旨在通過貸款、捐款、免稅和技術援助的計劃來協助威州各行業的發展和創新。

（北美州台灣人教授協會會長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法