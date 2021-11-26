自由開講》當中國的以商逼政、以經促統已成常態，「錢進中國」還是選擇嗎？

邱志偉

日前遠東集團在中國之相關企業，遭到中國政府裁罰，並以環保、國土資源、勞工、消防安檢、稅務等理由罰款高達20億元，所涉省分、城市包含：上海、江蘇、江西、湖北、四川等。國台辦並意有所指：「絕不允許台企一邊在中國大陸賺錢，一邊在台灣支持「台獨」、破壞兩岸關係，幹「吃飯砸鍋」的事。」這是繼奇美、海霸王之後，連多次挺藍的徐旭東也遭盯上，未來的台商勢必要膽戰心驚度日，而這真的是台商赴中投資的初心嗎？

日前遠東集團在中國之相關企業，遭到中國政府裁罰，並以環保、國土資源、勞工、消防安檢、稅務等理由罰款高達20億元。圖為遠東集團董事長徐旭東（左）及國台辦發言人朱鳳蓮（右）。（報社合成／資料照／翻攝直播）

過去中國需要台灣企業的時候，在鄧小平改革開放大旗之下，許多台商帶著人親土親的情懷赴中投資。即使李登輝總統最早下令財經政策應改為對中「戒急用忍」，依然都無法阻擋風潮。

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但歸咎根源，問題點其實還是出在恩將仇報的中國政府。

在1989年天安門事件後，多數外資都自中國撤資，鄧小平甚至透過南巡談話，強調改革開放的重要。而台灣企業在外界風聲鶴唳之下，依然西進中國，大膽投資，最後也確實穩住外資信心。中國如今成為躍升世界貿易舞台中心，台商絕對功不可沒。

但從2005年奇美創辦人許文龍在報紙刊登反台獨宣言，由中國一手主導操刀的政治戲碼，罕見的從國台辦或國務院高官，竟然切換成台灣人自己，這讓人首度意識到中國翻臉不認帳的本色。若細看當時中國在世界前二十大經濟體排名，在2005年時，中國就已躍居全球第五大經濟體，僅輸美、日、德、英四國，也自然而然對台商不再客氣。

以近期半導體產業而論，中國晶片製造龍頭中芯國際（SMIC）曾重金禮聘多位台灣半導體巨擘，為中國半導體事業出力。但就在前些日子，中芯無預警將3位前台積電研發大將蔣尚義、梁孟松、楊光磊請出中芯。根據報導：「在中芯國際台灣主管遭到剔除後，中國「大基金二期」對中芯擴產注資的動作頻頻。」關鍵也就在於中國要拿回關鍵事業主導權，根本不計台灣人的貢獻，隨時一腳踹開。

因此，從上述各種中國投資的風險過往，再到現今遠東事件，中國所欲形成的寒蟬效應，態勢愈加明顯。中國愛說，企業絕不可在中國做生意挺台獨，但台灣基於自由民主理念，從未拒絕挺藍或統派台灣企業在台活動。反之，在中國做生意的台灣企業家，幾乎已成中國無差別攻擊目標。即便遠東徐旭東曾挺ECFA、服貿，大選時也支持馬英九，仍遭中國無情打擊。

台灣人厚道善良，但中國從不管台灣過去貢獻。無差別的攻擊，只為讓台灣人隨時活在恐懼之中，而這是早已民主化的台灣，實在不應承受的政治風險。

我們更反對藉由民主規則，回頭傷害台灣人民的事件發生。因為，連監察院為基於政治透明的政治獻金申報專區資料，也遭中國作為呈堂證供。

我要呼籲的是，台灣的自由民主建立不易，讓政治透明絕對更有助於民主政治的發展。但中國這樣的惡意打擊行為，所形成的寒蟬效應，只會讓更多政治獻金不敢如實申報。若因此造成政治不透明，讓選舉弊端大增，更對我國民主發展有害，讓公平開放的民主競爭，完全變調走樣。

由於中國的「以商逼政、以經促統」已成常態，台灣政府也應該拿出具體作為，保障台商赴中投資的權益。同時，也應該向世界重申，中國市場具有高度風險，尤其可以政治因素，逼迫台灣在內的許多國家，為中國的政治理由蒙受損失。同時，台灣商人也應該警醒，如同「吊燈上巨蟒」的中國，是否仍屬值得投資的標的？為商業喪失民主自由價值，是否合宜？「錢進中國」真的務必審慎三思。

（立法委員）

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