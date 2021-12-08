自由開講》美國抵制北京冬奧可說是新冷戰的開端

康駿銘

距離北京冬奧開幕兩個月，美國正式宣佈外交抵制北京冬奧，更明言這次的決定是出於中國在新疆持續進行種族滅絕和反人類罪行，而這個時間點不但為即將舉行、台灣及香港被取消資格的民選議員也獲邀參與的民主峰會打響頭炮，同時也是德國新政府準備上任的前夕。美國這次對2022北京冬奧的抵制，是繼42年前，冷戰期間抵制1980莫斯科奧運後的首次，意味著美中關係已如同當年美蘇關係般的緊張與對立。而在北京方面，除了繼續戰狼式聲稱將對美國「堅決採取反制」外，中國官媒歐洲分社社長陳衛華更在推特寫道「希望拜登能活得夠久，能看到中國抵制2028的洛磯山奧運」，再次向世界展示中國的野蠻與毫無尊重。

距離北京冬奧開幕兩個月，美國正式宣佈外交抵制北京冬奧，更明言這次的決定是出於中國在新疆持續進行種族滅絕和反人類罪行。（法新社）

美國的明確表態對於其他民主陣營國家加入抵制有了示範的作用，而歐盟及五眼聯盟的態度成為了接下來的焦點，特別是即將準備上任的德國新政府，會否帶頭執行歐盟早於7月就有關香港《蘋果日報》一事上通過的無約束力議案之其中一項，拒絕在中國妥善處理香港、新疆、西藏、南蒙古及其他地方的人權問題前派出官方代表參與北京冬奧。至於五眼聯盟，紐西蘭則已搶先以疫情為理由宣佈不派外交官員參與。

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美國運動員是否參與北京冬奧，將按照其自由的意願，政府並無權干涉，也因此這次的外交抵制可說是美國對中國最強烈的外交訊號，是與利益無關的政治決定，也吹響了新冷戰的號角，代表美國已經準備好應對中國突如其來的瘋狂舉動，而這正正就是建立在美中關係自貿易戰惡化，經歷了香港革命、武漢肺炎、華為事件、南海爭議等等所逐步建立的法規、輿論、盟邦乃至民意的基礎之上。而在美國過往曾對中國及香港官員、孔子學院、華為等中國企業作出的各種制裁及關稅措施等，顯然未令中國讓步，故在接下來的民主峰會很可能會祭出更多制裁中國以及友台的措施，甚至很可能向中國投下「SWIFT」禁制令的金融核彈來加速引爆中國恆大產生的龐大經濟危機。

美中對立國際大局已成，我們台灣處於這場角力風暴之中，客觀條件上並不可能奢望著過去所謂兩岸關係中的「維持現狀」。而接下來的公投結果，將影響到我們在這場新冷戰中的位置。要走進國際還是自我孤立，決定權就在我們手中。

（台灣基進國際部專員）

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