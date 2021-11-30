自由開講》立陶宛議員訪台的意義

邱志偉

非常高興在本周見到立陶宛議員來訪台灣。先前我致函邀立陶宛的國會議員們來台訪問，不但相當快收到立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）回函，而且答應在12月願意來台訪問。

立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞國會議員團正訪問台灣。外交部長吳釗燮昨日中午設宴款待，表達歡迎並感謝3國議員展現對台灣及自由民主的堅定支持。（外交部提供）

立陶宛在台灣備受中國欺凌打壓的關鍵時刻，不畏中國恫嚇，不但讓駐立陶宛台灣代表處掛牌成立，同時也以實際行動來台送暖。我認為值此時刻，立國國會議員來台灣訪問，具有以下重要意義：

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1、 立陶宛的「台灣時刻」將成典範：過去，因為冰島率先承認立陶宛，讓世界各國跟進承認立國，這項外交典範成為立陶宛人感念的「冰島時刻」（Iceland moment）。如今，立陶宛將冰島時刻的溫情，重新帶到了台灣。

立陶宛率先打破中國長期在國際社會錯誤形塑的「一中原則」，讓台灣得以成立以「台灣為名」的辦事處，同時中國大使館也不敢撤銷對立陶宛外交承認，在國際上塑造一中一台共存的首例。

我們也相信，台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是鋼鐵般的事實。立陶宛正視兩國的不同，我堅信必能成為未來的外交典範。立陶宛對台灣的友誼，不畏中國外交壓力形塑出的「台灣時刻」，也將鼓舞世上所有受中國壓迫的人，要堅信自己能力抗獨裁威權的勇氣！

2、 立陶宛的「太陽時刻」：金馬獎最佳男配角劉冠廷，27日在金馬頒獎典禮上表示：「隨著世界的變化，生活節奏變得很快，溫暖、愛很重要，能讓人脫掉外套的不是北風，而是溫暖太陽。」相較於中國上週對台商的打壓，立陶宛不畏中國壓力的舉動，勇敢來台訪問，更讓人感到溫暖，也更讓人感受到誰才能敞開心胸，誰又才是台灣忠實真摯的盟友。因為，北風跟太陽，永遠是太陽才會讓人真心敞開心胸。用北風或颶風逼人回頭，必然是條絕路。

3、 台灣與立陶宛是雙邊互惠的堅定盟友：立陶宛在在太空、金融科技等領域的實力，均是台灣可以互惠交流的對象。在近期國發會、經濟部等部會的訪問團中，立陶宛與台灣共簽署6項MOU，在半導體、太空、金融、生技等領域上與立陶宛展開堅實的合作。

立陶宛和台灣一樣國土面積不大，但我們抵抗強權欺凌，同樣都有鋼鐵般的意志。此外，我們不只是基於理念合作，在許多領域上雙方都能互惠成長，以堅韌的實力基礎，突破獨裁政權的封鎖。

4、 患難見真情的具體實踐：台灣在去年捐10萬片醫療級口罩給立陶宛，立陶宛在今年回贈台灣2萬劑疫苗。同時，立陶宛還加碼回饋台灣，讓台灣設立準外交性質的「台灣」代表處，且可在館牌及館內懸掛正是國旗，幾乎與台灣正式的駐外大使館並無差異。

過去，我在立陶宛教書時，就曾感受過立陶宛人民的濃濃人情味。在維爾紐斯大學擔任一學期講座教授時，我就注意到立陶宛與台灣同樣作為威權國家的最前線，立陶宛不但是北約成員，也是美國在歐洲重要的盟友。由於其國土面積及國際形勢與台灣相似，當年教授兩岸關係課程時就獲得很熱烈共鳴。我當時就堅信，總有一日台立關係必能更上層樓。

如今，立陶宛國會議員在台灣備受中國欺凌的關鍵時刻來訪，給台灣加油打氣，台灣人民絕不會忘記立陶宛的這份真情。台灣人向來忠實厚道，「食人一口 還人一斗」。未來立陶宛若有任何需要台灣協助之處，我們必定也會扮演立陶宛的「忠實盟友」。

最後我也謹代表立法院波羅的海友好協會、以及台灣人民，向來訪的立陶宛國會議員致上我最誠摯的祝福。我要再次引用金馬獎最佳男配角劉冠廷的話，來感謝立陶宛國際友人的溫暖情誼：「溫暖、愛很重要，能讓仍脫掉外套的不是北風，而是溫暖太陽。」

立陶宛就是國際社會的溫暖太陽，台灣人民都會永遠感念在心頭。

（立法委員）

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