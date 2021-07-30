自由開講》記取李前總統七年前的遠見及叮嚀

陳逸南

依7月30日自由時報A6版報導，因應印太挑戰，美議員促美日台強化連結，三方國會議員戰略論壇登場，華府台海戰略模糊被批危險。美國參議員海格強調，「美日台是第一島鏈不可或缺的基石，他強烈敦促三方政府強化連結，並肩因應印太地區挑戰。」

李登輝著《餘生：我的生命之旅與台灣民主之路》中文版（2016年出版，日文版2014年出版）第137頁指出，「西太平洋的霸權爭奪戰，指的是能否掌握從麻六甲海峽到對馬海峽這條海上交通路線的主導權，而台灣就在這條海上交通路線的中心。美國也很留意這點，所以把它納入了軍事戰略的策劃，證據就是美國在西太平洋的軍力正逐漸向關島集中。位於西太平洋上的霸權爭奪戰，是中國、俄羅斯以及美國這三國的競爭，又或者說是中國聯合俄羅斯與美國的雙邊競爭。」

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李登輝著《餘生：我的生命之旅與台灣民主之路》中文版（2016年出版，日文版2014年出版）第137頁指出，「西太平洋的霸權爭奪戰，指的是能否掌握從麻六甲海峽到對馬海峽這條海上交通路線的主導權，而台灣就在這條海上交通路線的中心。圖為已故台灣李前總統登輝先生。（資料照）

又指出，「在這個圍繞著西太平洋的局勢當中」，美日同盟應有的狀態，以及良好的日台關係可說是極為重要。日本必須脫離消極的和平主義憲法，並構建新的軍備，然後與樂見其成的國家們攜手踏著積極的腳步向前邁進不可。」

我們發現42年前，1979年4月10日公布的《臺灣關係法》（Taiwan Relations Act），其立法目的之一為有助於維持西太平洋的和平、安全及安定。該法第二條（b）（4）項規定，任何以非和平之手段，包括抵制及封鎖，來決定台灣未來的企圖，將被認為係對西太平洋的和平安定之威脅，為美國所嚴重關切。

為維持印太地區，尤其是西太平洋的和平、安全及安定，必須重視第一島鏈的戰略地位。在李前總統逝世一週年的今天，對於他把台灣從威權體制帶向民主法治的鉅大貢獻，我們懷思與感念之外，也不能忘卻七年前李前總統登輝先生的遠見及叮嚀。

（科技法律工作者）

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