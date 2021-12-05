自由開講》1218公投 決定台灣的名字 是「有情有義」 還是「忘恩負義」

1218公投，將是台灣歷史的關鍵。（截圖自蔡英文臉書）

周軒

誰都會同意，天天欺負台灣的那個國家，叫做「中國」。

新冠肺炎剛爆發時，施壓國際民航組織（ICAO），把台灣的名稱叫做「中國台灣省」，讓國際上誤以為台灣跟中國一樣疫情嚴重，飛機最好都不要飛來的，是中國。

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每年世界衛生大會（WHA），台灣總是被迫要主動爭取自己的權益，以免有一個叫做中國的國家，每每把支持台灣參加WHA的聲音蓋台。

轟-6K、蘇-30、蘇-35、殲-11等戰機，從2016年開始，天天把台灣的防空識別區（ADIZ）當自己後院繞，讓台灣的空軍飛行員天天待命，天天上工，到現在已經5年了。

上面這些，可以說是搔搔癢，打打嘴砲，但下面這個，可就真的與你我切身相關。

2008年，中國發生了「毒奶粉事件」，包括幾家中國大型食品公司出產的乳製品，三鹿、伊利、蒙牛等，幾乎都驗出了不該存在乳製品內的化工原料「三聚氰胺」，造成中國多名新生兒健康受損，多位民眾出現泌尿道結石等異常身體狀況。

但這還不是最糟的。

三鹿公司的奶粉，換了個名字之後，銷售到台灣，包括知名大賣場在內的多家烘焙業者，烤出來的麵包，通通當作原料使用了。金車公司當時更主動揭露，自己旗下的明星商品，伯朗咖啡，也用到了含有三聚氰胺的奶精粉，隨之而來的骨牌效應，華元、愛之味、卜蜂、必勝客等知名廠商，紛紛中招。

中國自己因為乳源不足，所以食品公司偷工減料，害到中國自己人就算了，還讓全世界通通中招，台灣人都不知道身體裡吃下多少三聚氰胺了。

但你我可曾看過有任何人要發起「反對中國食品進口」「反對使用中國製品」的公投？

沒有，從來沒有，就算中國把台灣當沙包，內部不穩，找台灣出氣，對美國不爽，找台灣出氣，甚至現在生活中各式各樣的假訊息，中國也參了一腳，最大的那個在野黨中國國民黨，每每都試圖讓台灣人不要忘記，他們是「中國在台最大代理人」。

台灣還是沒有人發起過抵制使用中國用品，吃中國食物的任何公投。

與之對比，另一個台灣人普遍的印象是，可以對抗中國的那個國家，叫做美國。

台灣的國軍，每隔幾年就會拿到新的美製武器。

中國的戰機把台灣附近的空域當自己家，美軍的飛機不定時也來逛一逛，順便艦隊也在附近演習一下，看看中國海軍的屁股今天翹的多高，警告他們不要太囂張。

從前總統川普開始，美國決定好好跟中國算總帳，台灣慢慢變成世界上的當紅炸子雞，民主共和兩黨、歐盟各國、日本南韓，好像不跟台灣沾上一邊就不算流行，甚至，在台灣新冠肺炎疫情嚴重的時候，各個你我從來不認為會跟台灣有什麼連結的國家，捷克、立陶宛、斯洛伐克、波蘭等國，當然還有台灣人最愛的日本，三不五時就送幾萬支疫苗過來，美國自己更是大手筆的送。

中斷多年的TIFA也復談了，CPTPP也遞件了。

結果台灣現在居然要用公民投票來決定是不是要反對美國豬肉進口。

國民黨的詭辯，叫做「反萊豬不是反美豬」，但明眼人都知道，台灣目前開放進口的各國豬肉，就只有美國用萊劑。

而美國是民主國家，當然很尊重同為民主國家的台灣，國內的民意是什麼，所以他們不像中國，會直接用言語恐嚇，或是軍事武力威逼你就範。

但，正因為美國是民主國家，不管哪一個政黨，都要顧及每一個美國人的意見。

如果1218公投結果出來，台灣人展現出來的民意，是「反對美國人自己吃了十幾年都沒事的豬肉進口台灣」，是「把美國人自己養的吃了十幾年都沒事的國產豬肉叫做毒豬」。

美國的人民會做何感想？

我們這麼的挺你們，武器也賣了，疫苗也送了，中國要對付你們的時候，我們還找了幾個幫手一起幫忙，沒想到你們是這樣看待我們的？連幫我們個小忙，不要限制我們的豬肉賣過去都不行？

台灣自此在美國人民心中，將會被打上一個「忘恩負義」的標籤，連帶的，未來美國政府要做任何對台灣有利的政策，可能都要考慮再三了。

這是台灣人要的嗎？好不容易盼到台美斷交之後，關係最好，台灣能夠藉著這個勢頭，以一個全新的姿態，一躍而上世界舞台的機會，就要這樣斷送在我們自己手裡嗎？

1218公投，將是台灣歷史的關鍵。

（政治工作者）



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