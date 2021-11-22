自由開講》萊豬不是食安、而是台灣參與國際的議題！

陳行

台灣人在意食安，美國人也重視食安。反萊豬的台灣人，口口聲聲說萊豬是毒豬、卻無法提出具體的科學證據。美國人說萊豬安全，聯邦食品藥物管理署（FDA）1999年授權使用萊克多巴胺。美國大約3億人口開始吃萊豬，若收集每日消費萊豬的資料，直至目前，總共大約有2.5兆人體食用萊豬的大數據樣本，也未見任何官司控告萊豬的不安全。

2012年聯合國國際食品法典委員會（CODEX）通過萊克多巴胺安全容許量標準。台灣申請加入的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的現任11位會員國，全部都允許美萊豬進口。這些事實，客觀的反應各國對萊豬安全的認可。

請繼續往下閱讀...

台灣申請加入的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的現任11位會員國，全部都允許美萊豬進口。這些事實，客觀的反應各國對萊豬安全的認可。（資料照）

相對台灣人，食用萊豬的美國人並沒有多病短壽。反萊豬的台灣人，常以國人豬肉消費量居高，深恐累積的萊克多巴胺過量、影響健康。這樣的憂慮可以理解、但是多餘。新加坡與台灣有共同的語言與飲食習慣，新加坡要求食安標準甚高，也進口美萊豬，新加坡人有多病短壽嗎？沒有！

當台灣人以危害健康、反萊豬，卻完全提不出科學佐證，這對信守貿易規則的美國人是無法接受的。美國是無法諒解貿易國家以非關稅性障礙，阻撓貿易協定的運作。中華經濟研究院的李淳表示，歐盟因不進萊豬，已連續15年讓美方取得1億美金報復授權。由於國人不愛吃萊豬，美豬出口台灣的金額是微小的。但是，根據美國經濟分析局（BEA）統計，美國對台灣貨品與服務2020年度逆差卻高達兩百七十億美元。若台灣反萊豬公投通過、美國勢必告上WTO，台灣敗訴的機率幾乎底定。同時，台灣因不遵守聯合國貿易組織所訂的規則，是很難加入世界各式的貿易組織及協定，包含CPTPP。

美國人可以理解台灣人不喜歡吃萊豬，但是無法接受萊豬是毒豬的不實指控。美國不僅是台灣重要的貿易夥伴，更是台灣昂首邁上世界舞台、不可或缺的國際友邦。台灣人，慎思反萊豬公投的一票：台灣走向國際、一直蓽路藍縷。此時，拿磚塊砸自己的腳，只會截斷自己參與國際組織的機會！

美國人可以理解台灣人不喜歡吃萊豬，但是無法接受萊豬是毒豬的不實指控。美國不僅是台灣重要的貿易夥伴，更是台灣昂首邁上世界舞台、不可或缺的國際友邦。（資料照）

（作者為任敎北美的大學教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法