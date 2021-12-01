自由開講》國民黨四公投喊同意，但有替代方案嗎？

陳泓盟

我聽不到國民黨對四個公投，投下同意票，帶來問題的解決方案。

我們投下「反萊豬」的贊成票。會給美國帶來的印象，台灣鎖國，只要別人家的好處。自己還是封閉市場。

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做生意是有來有往。台灣禁止了開放萊豬，美國的其他商品，是不是會受到台灣同樣的刁難呢？如果美對台貿易報復，增加台灣進口美國稅率，毛利率3％～4％的廠商，因增加的關稅而倒閉。帶來龐大的失業人口。怎麼辦？

請問國民黨，對於美國的報復，如何解決？如我們賣鳳梨給日本，卻不准福島地區的非核食物，進口到台灣，導致台灣進口日本的水果有高稅率註1。要不是農委會補貼10億元，台灣的鳳梨在日本怎麼在日本賣下去？難道我們政府每年都要補貼？

我們談到核四問題，想到的是，核災，核廢料的處理。如國民黨的徐巧芯說：核廢料放她家，OK。她卻找千百種理由拒絕。

張麗善說四個都同意，「新核四」蓋在雲林，張麗善同意不同意？核廢料放北港，媽祖同意不同意呢？解決的方法呢？

不蓋三接。台北、新北、桃園的人民，是否同意定時斷電。跟中國一樣？一週電力供三停四。輪流限電？藻礁公投的環保人士，有沒有提供，解決缺電的備案？

公投綁大選？這次是四個公投。2018年，十個公投。綁著縣市長，縣市議員；鄉鎮市長、鄉鎮市民代表的選舉。丁守中，為2018年的選舉，打了幾年的官司。因為台北市選委會開票到凌晨多。

公投的門檻已經降為25％，應該讓人民好好審視公投內容。2018年投公投票時，那個字密密麻麻。一個人光看需5分鐘，是否與大選分開投票，會讓人民比較清楚公投內容呢？

還是公投只為政治操作？

註1

天下雜誌：還是王國？台灣水果敗退的5大關鍵

台灣的香蕉輸日關稅是WTO稅率為20%，輸給菲律賓的2.7~8.5%的優惠關稅、祕魯的5.5%

（自由業）

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