自由開講》人家是抗中保台，國民黨卻是抗台保中？！

蘇拾瑩

臺灣將進行公投投票，因事關臺灣未來發展，各界重視。在國際舞台上，台灣和中國都正在申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），事關台灣的國際地位，海外台僑自然非常關注。

要加入CPTPP必須得到現有11個會員國同意，澳洲是其中之一，所以澳洲前總理Tony Abbott就跑到台灣去和蔡英文總統會談，回來後就在澳洲的國會舉辦公聽會，算是十分挺台。

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台灣公投和加入CPTPP，看似無關實則有關。若公投反萊豬通過，那代表台灣是個不守國際規範、不遵國際標準的國家，那要加入國際組織就會被扣分。

前幾天國民黨立院黨團開記者會，立委溫玉霞批評僑委會委員長童振源，說他行政不中立。因他和世界台商總會開視訊會議討論台灣加入CPTPP，提到「公投反萊豬會影響台灣加入國際組織」。

這實在很可笑。公投本來就是民間檢視政府政策的一項機制，執政團隊為政策辯護理所當然，不辯護才奇怪。僑委會向海外台僑說明政策，是份內的職責，何來行政不中立？

前幾天國民黨立院黨團開記者會，立委溫玉霞（左）批評僑委會委員長童振源，說他行政不中立。因他和世界台商總會開視訊會議討論台灣加入CPTPP，提到「公投反萊豬會影響台灣加入國際組織」。這實在很可笑。（資料照）

海外台僑因常有第一線接觸中國與中共的機會，看得很清楚，台灣公投案，國民黨推的四個同意，骨子裡就是配合中共的四個利益。

中共要統台灣，最方便就是從海外僑團下手，甚至用和統會的名義，以經費補助僑團，進行有效滲透。駐外官員不察，就跟著淪陷。

不久前雪梨台商會舉辦CPTPP的視訊會議，就是請溫玉霞來講，參加的也多是藍營及親中人士，駐外官員也完全配合。紅藍統派在海外的動員可見一般。

老實說，這樣的組織根本不能代表台派的台商台僑，但在駐外單位配合下，卻成了僑界主流，僑委會卻鞭長莫及。看在台派台僑眼裡，真是有些著急。

海外台僑本不應分藍綠，但支持台灣政府是必須的。但在紅色滲透下，都亂了套了。

僑委會的駐外單位不察，還連連聘任親共人士出任僑務榮譽職。這些經常在社群裡傳遞紅色思想，高喊：「台灣屬於中國，一點都不能少」的人，居然成為代表台灣的僑領，真是養老鼠咬布袋！這些僑務榮譽職，廢掉也罷！蔡政府執政已六年，該整頓一下了。

澳洲Morrison政府「抗中保台」日益明確，但台僑主流卻在親中統派把持下「抗台保中」，與台灣政府大唱反調，是可忍熟不可忍！？

（澳洲台僑）

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