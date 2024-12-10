自由開講》南韓戒嚴風暴的省思

◎康駿銘

南韓總統尹錫悅12月3日在夜間以「清除親共反國家勢力」等理由，無預警宣佈戒嚴令，包括禁止一切政治活動、集會、罷工、操縱輿論等。首爾街頭隨即出現大量裝甲車、運輸機，突如其來的新聞震驚國際，憂慮兩韓是否將有軍事衝突。

南韓總統尹錫悅12月3日晚間發表緊急談話，宣布南韓實施緊急戒嚴令。（法新社）

可幸，北韓軍方並未有任何行動，而南韓軍隊、特種部隊則是前往包圍國會大廈，戒嚴令顯然是針對國內包括預算案等的政治問題。隨後，超過半數議席的190位議員趕至國會進行解嚴投票，然而，軍方則仍表示戒嚴持續至總統下令解嚴為止，大批民眾在深夜湧上街頭抗議，並高喊「拘捕尹錫悅」、「不要戒嚴」等口號。

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尹錫悅政府在今年被認為是「期中考」的選舉中失利，他本人也因第一夫人涉嫌操縱股票市場等醜聞纏身而民望低落，所屬政黨「國民力量」是少數執政的「跛腳鴨」政府，既無法在國會通過希望通過的法案，也無法否決在野黨的提案，且在野黨多次發動針對政府機關首長的彈劾，並不斷阻擋明年的預算案，被認為造成了國家的癱瘓，也很有可能是尹錫悅孤注一擲宣布戒嚴的重要原因。

引以為戒 台灣不能走上戒嚴回頭路

韓國國會的這種情況，自然讓仍在震驚之中，並未對全局有足夠了解的台灣民眾產生藍白亂政的既視感，甚至有不少網民表示台灣應跟進戒嚴。當然，筆者絕不贊成台灣走上戒嚴回頭路，但認為執政黨應正視這種聲音，因為這些對藍白惡行深痛惡絕的台灣人理應深明戒嚴對台灣的禍害，而這種「跟進戒嚴」的聲音正正反映台灣人對於只能眼睜睜看著藍白害台那種無力感的絕望，也反映對執政黨能以強硬方式來解決藍白禍害的期望。

賴清德總統日前明確指出，過去台灣歷經三十八年的戒嚴統治，造成極大傷害。我們應該要勇敢面對過去黑暗的歷史，同時記取教訓，避免錯誤的歷史重演。政府會採取積極行動，勇於與社會溝通，並堅定守護台灣民主、自由、法治與人權的生活方式。

南韓總統尹錫悅三日以「反國家勢力策劃叛亂」為由宣告戒嚴，但朝野幾乎一致反對，戒嚴令在六小時後解除，之後引發民眾示威。（路透）

南韓的戒嚴令雖看似短暫，但其餘波的衝擊很可能才正要開始，未來局勢發展充滿變數，其內政動盪彷如震央般往外散射，恐也將衝擊容易受政治穩定度所影響的金融、股匯市場，同樣位處亞洲的我們恐亦難以獨善其身。民主國家元首竟為保政治權力而宣布戒嚴令，更遑論任意妄為的獨裁者會造成何等災難，幸而軍隊未有強硬執行戒嚴令，否則後果不堪設想，也意味民主、自由，乃至安全都絕非理所當然，需要我們每個人共同努力守護。

（作者為台灣基進國際部專員）

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