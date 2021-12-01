胡，怎麼說》中共台辦的螟蛉子 ─ 大兒朱立倫、小兒徐旭東

胡文輝

徐旭東投書統媒向中共表態反台獨、支持「一中原則」、批台灣「逢中必反」，以及朱立倫馬上反應，不批中國惡行、反而替中共把責任轉嫁台灣政府來看，讓中共台辦主任劉結一一下子就收了兩個「螟蛉子」-大兒朱立倫、小兒徐旭東！

遠東集團董事長徐旭東投書統媒向中共表態反台獨、支持「一中原則」、批台灣「逢中必反」。（資料照）

在此會把他們列為中共的螟蛉子大兒、小兒，因為徐旭東對中共的思考模式都是國民黨那一套，而朱立倫的思考模式則被中共牽著鼻子走、依循中共的那一套思考。劉結一不算是中共的什麼大咖東東，他只是中共對台的代表而已，對於台灣有人向中共輸誠、表態效忠者，則可視為有如被其收納為對台統戰系統旗下的螟蛉子。

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就以中共把有赴中國投資的台商企業，在台灣的合法透明、民主運作常態的對政黨及政治人物政治獻金，汙名叫做所謂的「吃飯砸鍋」來論，投資中國有賺有賠，中共卻當「賞飯吃」，台商母企業在台分捐獻金給不同政治立場者，十分正常又平常，中共卻把捐給主張抗中保台的政黨及政人物叫做「砸鍋」，真是無理更粗暴、粗暴更野蠻！

如要論吃飯砸鍋，朱立倫、徐旭東對台灣而言，那更是「吃台灣的飯、砸台灣的鍋」，還向對台灣有併吞企圖、對中華民國有消滅野心的中共政權表忠，那就不只是「吃飯砸鍋」而已，惡邪度已升高到「認賊作父」層次！

「小兒徐旭東」因其領導的企業集團被中共盯上，當做為儆眾「猴」（所有在中國的台商）而先殺的「雞」，對其在中國的企業下手，找藉口、羅織罪名，罰了4.7億人民幣。這就像人質遭持槍匪徒綁架，投書媒體向中共認低服小、表態效忠，有其不得不然，所以在此把他列為中共的螟蛉「小兒」！

「大兒朱立倫」是中國國民黨黨魁，對於中共對台商的粗暴舉措、刻意選擇性處罰的惡行，藉機把統戰黑手伸入台灣，藉政治選擇性斬斷綠營金脈，以操控台灣的政黨及政治人物，這是對台灣的民主制度、人民的自由選擇，都是摧殘極大的惡事，朱立倫從未批判中共、從未真正聲援台商，反而因中共針對綠營打擊，實際在幫藍營、對藍營有利，而偷笑竊喜，悶聲發民主蒙難財，這是將他列為中共螟蛉「大兒」的理由之一。

如要論吃飯砸鍋，朱立倫（左）、徐旭東（右）對台灣而言，那更是「吃台灣的飯、砸台灣的鍋」，還向對台灣有併吞企圖、對中華民國有消滅野心的中共政權表忠，那就不只是「吃飯砸鍋」而已，惡邪度已升高到「認賊作父」層次！（資料照）

在徐旭東投書刊出之後，朱立倫配合中共的調子，砲轟民進黨政府只會「喊打喊殺」、只會抗中、反中，無能保護台商、不負責任云云。

朱立倫的說法，不但和中共動輒誣指台灣「謀獨」，什麼以疫謀獨、以武謀獨、以史謀獨、以...反正都是謀獨，完全合拍一致，他更藉徐旭東投書說法，把中共粗暴野蠻的惡行，全都轉嫁到台灣政府頭上，跟中共扭曲事實的套路完全密合、藉此替中共洗白，這是將他列為螟蛉「大兒」的理由之二。

至於徐旭東的那篇投書，以反台獨、支持一中原則向中共表態，看來是徒勞，且不思其先人在大陸的家業曾遭中共沒收，只看中國現今的民企，中共要拿走就拿走，像馬雲、馬化騰等等，難道沒反台獨？中共照樣下手。

徐旭東說他支持維持現狀，但是，蔡英文政府的政策就是維持現狀，中共卻出動戰機戰艦對台武嚇施壓迫統，更透過操控的親中統媒政黨及網軍對台發動認知戰。因為，中共要的現狀不是現狀，而是它定義的現狀，現狀任由他移動，促統、傾統、被統、併吞台灣，才是它要的現狀四部曲。

徐旭東表態反台獨、挺現狀，但挺現狀在中共眼中就是抗統拒和（其實是拒絕投降）、也是台獨的一種形式，徐旭東反台獨其實是在挺台獨，豈不是拍中共馬屁卻拍在馬腿上！

還有，徐旭東在文中說和美國態度一致、支持「一中原則」，但是，美國支持的不是他講的「一中原則」，而是依據一法三公報的「一中政策」，兩者差很大，徐旭東的論述根本就是國共合謀下的產物。而且，美國與國際社會，對於中國霸凌台灣的惡質粗暴卑劣、伺機併吞台灣的狼子野心，都提高了防中蠢動的警覺，紛紛調整加強升高對台關係，這在國、共兩個中國黨的思維中，每件、每國、每人的聲援台灣、親善台灣，全都是以...謀獨吧?！那可真多為台謀獨的哦！?這真是意識形態衝腦、無知到令人恐懼！

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