胡，怎麼說》習近平...鳥生魚湯，稱「皇」嫌不足、還要「尊聖晉祖」！

胡文輝

中共19屆6中全會通過中共黨史第三份歷史決議，其實就是「習近平怎麼說」自己，習在這份歷史決議中說的就是：稱「皇」仍嫌不足彰顯他的功業，還要「尊聖晉祖」，更要縱的繼承「堯舜禹湯」才行！

中共19屆6中全會通過中共黨史第三份歷史決議，其實就是「習近平（中）怎麼說」自己！（歐新社）

習近平想「堯舜禹湯」？韋小寶那句「鳥生魚湯」才符合他吧！

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現在他仗著中國史上最大的專制獨裁權力，歷史決議愛怎麼寫就怎麼寫，何況吹捧拍馬頌聖的工夫，在中國一向人才濟濟，不愁沒人獻上各種尊號。

那份中共百年史的歷史決議，既是第三份，裡頭當然分三段論述，毛澤東、鄧江胡、習近平，稍為比較一下，其實應是兩段論，毛是第1代創建之祖、鄧江胡（2代鄧小平、3代江澤民、4代胡錦濤）只是過水，第5代習近平直接連結第1代的毛澤東。

中共黨徒信奉共產主義，其實就是征服中國的一個「外來政權」，就類似滿族征服中原建立的清帝國是外來政權一樣，兩個中國的「外來政權」可以參照一下，清帝國入關打下江山的是第1代叫「清世祖」、接著又出現一個「清聖祖」，一個朝代相當罕見的祖後又有祖，習近平大約也想這樣，毛澤東是「祖」、習近平也要當「祖」，鄧江胡就只能「過水」了。

習近平猶不以為足，還要自封一個「新時代」，自己當中共新時代第1代領導人，更把「習思想」吹的天下地上、唯我獨尊，晉位為「聖」，所謂聖就是「神化難名」也，中共媒體為習晉聖造神到了極至，說穿了，不過「鳥生魚湯」吧了！何況，清聖祖是死後才有聖字，中共黨徒現在就把習近平抬高到聖位，安的是什麼心啊？

習近平猶不以為足，還要自封一個「新時代」，自己當中共新時代第1代領導人，更把「習思想」吹的天下地上、唯我獨尊，晉位為「聖」。（法新社）

就習近平個人性格作風來說，習近平=毛澤東+史達林+希特勒的綜合體，這份中共黨史第三份歷史決議出來後，習近平統治中國應該會延伸相當長段的時間，因此大家除了看「習怎麼說」自己，更要嚴密關注「習怎麼做」，對內高壓、對外擴張恐怕是必走的路，中國人要注意了、世界各國更要注意了，習近平的「中華民族偉大的復興」中國夢，和希特勒的「千年帝國」納粹夢，對人類文明的威脅，同樣恐怖、充滿危險！

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