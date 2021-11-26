社論》養套殺 從許文龍到徐旭東

中國國台辦前天說明，近期「發現」台灣遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業，存在一系列違法違規行為。現已處以罰鍰追繳稅款，約四．七四億元人民幣，「查處工作仍在進行」。對於查處動作，國台辦也挑明警告說，「絕不允許任何人、任何企業，一邊在中國賺錢，一邊給台獨頑固份子充當金主提供金援」；破壞兩岸關係，幹起「吃飯砸鍋」的事。中共這次大動作拿大咖台商開刀，確實引起台商們相當震撼，要低調做生意已愈來愈難，這是到了逼迫選邊站的政治表態時刻。

身處在人治社會的中國台商，均知所謂法律，只是當工具用。為吸引投資，中共可以先給出各種獎勵或補貼；一旦翻臉，欲加之罪何患無辭，也能立刻拿出各式法條來查辦。台灣遠東集團在中國的佈局並非一朝一夕，但至今方被發現「一系列」問題，這不太像是一般大型財團會犯的錯誤。國台辦都說這是為了懲獨，面對政治風暴，寄人籬下，只能安安靜靜花錢消災。這個企業在政治光譜從未被認為是偏綠，遠東集團董事長徐旭東捐政治獻金，對象或許有藍有綠，外界也認為這是商業邏輯，而非政治偏好。台灣媒體在前天國台辦記者會上還問，台灣沒人認為遠東集團是「綠色企業」，制裁台商是否造成寒蟬效應。

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確實，中國目的就是要讓台商自危。如果說一個不是偏綠，甚至是偏藍的大型財團，都會被當成懲獨的祭品，那還有什麼大小台商不能辦。中國二○○五年通過「反分裂國家法」後，用查帳、抓台幹等手段，逼迫長期挺綠的奇美創辦人許文龍就範，講出「台灣、大陸同屬一個中國」等言不由衷的話。現在則是升級版，所有的藍綠台商都可能淪為政治肉票。以往中共對台工作重點，是以商圍政、以民逼官，利用商業滲透以操弄政治；現在是上綱到禁止台商捐輸政治獻金給有台獨傾向的政黨或政治人物，這是想用斬斷金脈的方式，介入台灣的選舉。整肅遠東集團就是發出政治訊號，台商須與民進黨政府劃清界線。

從許文龍到徐旭東，中共都是養、套、殺的一貫伎倆。過去要求台商表態支持一中、反對台獨，但從習近平提出的「一國兩制台灣方案」，在台灣幾乎乏人問津，去年總統與立委大選挺中的候選人大敗，中共對台系統灰頭土臉。北京當局現在乾脆以對付國內民企那一套殺雞取卵手段，一面扣上資助台獨，用大量罰款來趁機斂財；一面脅迫台商在台灣的選舉必須政治選邊。選票投誰，秘密投票不知，但政治獻金的對象，台灣都清楚公布，為中共所掌握。不過，北京以為綁住了台商，就能改變台灣的政治版圖。殊不知這只會讓台灣人更不齒、更反中。

台灣離中國愈來愈遠，這是趨勢。台灣民眾對民主制度有高度認同，習近平統治下的中國是日益獨裁且封閉，彼此制度差異更擴大政治認同鴻溝。美國結合民主盟邦抗中，更促使我們願意追求民主的開放，而遠離敵意升高的中國。北京重懲「台獨金主」後，效應也很清楚。蔡英文總統前天大聲呼籲朝野各界共同正告北京當局，「立刻停止這樣的行為」。反觀國民黨主席朱立倫剛開始先閃躲說「不予置評」，之後才又說台商到對岸，「都應該遵守當地法令規定」。部分親中媒體也僅以小篇幅報導遠東遭罰一事，標題還要台商「自求多福」，一語道盡無奈。綠營藉此抗中保台，藍營卻低調且避事，北京這次出重手，到底傷到了誰，外界一目了然。

尤其，朱立倫的「遵守法令說」，形同對受害企業再踢一重腳，這讓包括遠東集團等曾經挹注國民黨資金的台商，備感冷暖。朱立倫接任國民黨主席後，推出「同舟計畫」，召喚支持者重回國民黨，結果一些過去遭到黨紀處分的人，紛紛回鍋，有人還是人頭黨員的大戶，良莠都不拘，黨內也譏同舟已成「同粥」。朱立倫本想藉同舟號召團結，但一遇到北京大整台商，不敢大力聲援，還要台商先守法。風雨拒同舟，這或是因為這葉扁舟的掌舵者是心向「祖國」，並非台灣，還苦苦等待能登上中共領航的大船，甚至來個「大同舟」。只是，對照那些曾在這船貢獻「融合發展」的台商們，遇到中共黨人說變臉就變臉，頓時淪為俎上肉，此刻應有誤上賊船之體悟。

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