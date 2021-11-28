自由開講》先是反日「核」食還不夠，後又挑起反美「萊」豬！小心成為分化台美日的幫兇！

王輝生

隨著美中交惡，台灣地位水漲船高，台灣執政的民進黨政府與美日的關係益行緊密，親美日以抗中保台的政策，受到台灣人民的支持，加上台灣不但防疫有成，而且Taiwan can help更是舉世推崇。國際形象大增的台灣審時度勢，在今年九月正式申請加入由日本主導的CPTPP。

台灣的蔡政府如若成功入會與國際接上軌，則一向與台灣主流民意背道而馳、萎靡不振的中國國民黨，想班師回朝或中國妄圖吞併台灣的美夢都將成為泡影，因此渴望反制，兩者基於「同仇敵愾」而互相呼應，想方設法離間台美日的連結，但中國國民黨「親中有意、反美無膽」，不敢明目張膽地公然得罪美日，以免弄巧成拙而自絕後路，只能煽動民粹，暗度陳倉。

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三年前台灣親中反日的有心人士，將東日本的食品，不分青紅皂白，不論有否核汚染，全都冠上「核」字汚名，再發動反「核食」公投，居然得逞，導致福島等五縣的所有食品，包括非核食品一律遭殃，都被台灣所禁。東日本大震災，十年來始終是日本舉國之痛，迄今仍有四萬多人流落他鄉。台灣發起全球唯一的反日本核食公投，無異是在東日本災民的傷疤上灑鹽。十年來何只百萬、千萬計的台灣人，進出成田機場及迪士尼樂園，而其所在就位於被台灣所禁輸的千葉縣內。為何台灣人在此地趨之若鶩所享用的美食佳餚，回台後就變成避之若浼的「核食」?

三年前台灣親中反日的有心人士，將東日本的食品，不分青紅皂白，不論有否核汚染，全都冠上「核」字汚名，再發動反「核食」公投，居然得逞，導致福島等五縣的所有食品，包括非核食品一律遭殃，都被台灣所禁。（資料照）

台灣的落井下石，自然也付出了代價，念兹在兹、渴望加入CPTPP，終成畫餅。也讓日本大失所望，當時的河野太郎外相宣稱:「正當台灣表態加入CPTPP之際，發生此事因而無法加入，我深感遺憾」，不快之意溢於言表，其心中所留下的陰影，在之後的對台言行中都隱約可見。中國國民黨反核食公投得逞，三天後中國馬上隨之唱合，宣布解禁遠離福島災區的新潟米進口，向日本伸出橄欖枝替習近平的訪日鋪路，即，惠而不費地示好日本，又可凸顯台灣對待日本的無情、擴大台日矛盾，可謂一石多鳥。十年來，台灣與中國始終並列在福島縣官網的榜首，成為全球唯二全面禁輸東日本食品的非理性國家。

現在，食髓知味的台灣有心人士又重施故技，先將美豬故意冠上「萊」字，某黨二位曾當過百里侯的高層更加碼抹上「毒」及「瘋」豬等汚名、加工包裝後，再度訴之公投。Ractopamine（萊劑）是一種beta agonist（beta刺激劑）原本是治療氣喘病的藥劑，絕非毒物，由於在人體血中的半衰期僅四小時，藥效短所以不方便在臨床使用。但也因代謝快、存留時間短、副作用少且有增肉減脂的作用，所以被美加等國當為牛豬飼料的合格添加物，以取代往昔具有毒性的其他瘦肉精。beta-agonist也因具有鬆弛平滑肌抑制子宮收縮、增加血流的功能，數十年來都被當作安胎藥Ritodrine使用，口服或静脈點滴皆可，尤其是前期破水的切迫早產産婦，更是必須日以繼夜地連續點滴，直到生産為止，有時長達數月。

現在，食髓知味的台灣有心人士又重施故技，先將美豬故意冠上「萊」字，某黨二位曾當過百里侯的高層更加碼抹上「毒」及「瘋」豬等汚名、加工包裝後，再度訴之公投。（資料照）

二0一二年三月五日，當時的馬政府在全世界對於萊劑安全劑量尚無規範之際，就貿然開放萊牛進口，引起在野黨的反彈。直到同年七月五日聯合國國際食品法典委員會（CODEX）公布牛豬的萊劑安全殘留標準後，原本沸沸揚揚的反對聲浪才戛然而止，台灣的朝野抗爭好不容易劃下句點。

如今朝野易位，下野的中國國民黨，在九年前執政時所開放的「萊」牛，迄今並未發現有副作用，九年後竟然起心動念發起反對「萊」豬的公投，即使劑量合乎CODEX標準也反對到底，當年力主開放「萊」牛的馬前總統，如今也豹變成反「萊」豬的急先鋒，這些有心人士，不但理不直氣不壯，其真實動機更是啓人疑竇。

食品有否核汚染，或萊劑有否超標而傷及人體，都是一目了然的科學問題，淪為政爭工具本屬荒謬，拿來當作公投的議題更是庸人自擾。而且，昔反日「核」食、今反美「萊」豬；即反「核」食、兼反「非核」食 ; 反「萊」豬、卻不反「萊」牛，似乎所反的重點不在於「核」、「萊劑」或「牛豬」，而是另有所圖。迂迴曲折只是掩人耳目，分化離間台日美的關係才是關鍵，企圖陷台於不義，一步一步地讓台灣掉入「不遵循國際貿易規則」的陷阱，以達到阻卻台灣加入CPTPP的陰謀已經昭然若揭。

作為全球最大經濟體的美國及第三大的日本，「萊」豬或「核」食的經濟效應，對他們來講只是九牛一毛，微不足道。但正如剛卸任、出使日本的AIT谷立言前副處長所說 「美豬議題對美國而言是一個原則與信賴的問題」。同樣地對日本而言也是「気持ち」（感受、心意）的問題。兩國交好、敦親睦鄰貴在固守原則、相互信賴，彼此感受良好、靈犀相通。鞏固邦誼需要禮尚往來、互通有無，細水長流才能亙古長青。台灣不能老是在危急存亡之秋，才企首翹盼美國的航母馳援；不能每當疫苗短缺、鳳梨遭殃、釋迦及蓮霧被禁等火燒眉毛急事時，才回頭寄望日本的及時雨相助。台灣會否堅守原則、能否值得信賴、是否有取有捨 ? 此次的「萊」豬公投是個試金石，舉世矚目。

反核食公投使台灣無緣CPTPP三年，反萊豬公投若過關，台灣將被貼上只取不捨、自私自利的標籤，而喪失加入CPTPP的最後機會之窗，在國際貿易的商場上，將淪為名符其實的亞細亞狐兒。茲事體大，反日本核食的殷鑒不遠，深盼台灣鄉親們在投下神聖一票前，務必三思而後行。

（日本醫療法人輝生醫院理事長）

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