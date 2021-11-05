社論》年底公投的變臉秀

失去政權的國民黨，利用公投作為奪權的政治工具，不問是非均訴求投四張同意票，激化民眾的黨同伐異立場，並誤導為對蔡政府的不信任案。（資料照）

已然九十高齡的台積電創辦人張忠謀，再度受到蔡英文總統的委派，擔任台灣的領袖代表，在本月十二日登場的APEC（亞太經合會）線上峰會為台灣發聲。張忠謀此次的任務重點是：「爭取更多APEC成員支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）」。由於CPTPP十一個會員國都是APEC成員，我方的主張與訴求，也將直接影響與會國家領袖對台灣申請案的態度。然而，正當政府與企業領袖傾力為台灣拓展國際化的道路，年底公投結果帶來的不確定性，卻可能讓這些努力化為烏有。

張忠謀在總統府記者會上提到，他屆時會在發言中提到台灣加入CPTPP的實力，主要兩件事情。第一，我們的貿易總額在CPTPP成員國中占相當高的比例；更重要的是，CPTPP是一個非常高標準的國際多邊貿易協定，我們已經「相當接近」它的標準，這些他都會傳達。張忠謀的「相當接近」，說得更明白些，就是台灣是否接受國際標準並且履行承諾，這是進入包括CPTPP等國際經貿機制及國際組織時，各國觀察台灣的重要指標。

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然而，這個「相當接近」，恐非咫尺之遙。一來中國也申請CPTPP，具備策動其他成員國阻攔台灣加入的破壞能力。再者，國民黨提出的「反萊豬公投」，諸多昨是今非且悖離國際標準的說法，試圖混淆台灣民眾做出判斷。我們走向國際已然不易，除了北京的強力圍堵，現更有在野黨的扯後腿，迫使台灣面臨兩面奮戰的考驗。外交部已言明，公投案一旦通過，勢必將嚴重衝擊台美經貿關係，遭受質疑台灣有無認真看待自己的承諾，並影響各國對台灣是否接受國際標準的看法，傷害台灣的國家形象及信用至鉅。

過去國民黨執政，馬英九政府於二○○九年與美國簽定「台灣美國牛肉議定書」，同意擴大美牛進口。馬在二○一二年連任後，宣布開放含萊克多巴胺的美牛進口。至今九年了，美牛的進口從一年一萬八千噸，成長了三倍到六萬四千噸。這說明只要是符合科學與國際標準的作法，美國萊牛不僅沒有出現對國人健康危害的報告，也成為受歡迎的肉品。美牛做得到，美豬卻不行，現在的國民黨既是雙標，也是自打嘴巴。

馬英九做出的決策，此時難自圓其說，就由國民黨主席朱立倫扮演攻擊手。之前立委罷免案時，朱立倫指控是「吃毒豬」，扭曲蔡政府自今年開放進口符合萊劑安全標準的美國豬肉，等於把美豬直接與毒豬劃上等號。外界非議後，朱再稱是反美國萊豬，而非美豬。國民黨又稱CPTPP成員裡沒有美國，反美國萊豬與台灣是否入CPTPP無關。不過，馬英九當年開放美國萊牛進口時曾強調，這不僅有助儘快恢復「台美貿易暨投資架構協定」的協商，與其他國家洽簽自由貿易協定的條件也會更加成熟。這正說明美牛美豬的開放進口，牽動的是台灣與美國，乃至與其他國家的經貿關係。

從美牛到美豬，國民黨人說法前後矛盾，馬英九不便開口，就由朱立倫主攻。「重啟核四公投案」也一樣。核四廠址位在新北，朱立倫擔任新北市長時曾說：「只要在任的一天，就不會讓核四運轉」。現在不認帳也不負責任，讓同黨的新北市長侯友宜承受市民質疑。朱立倫尷尬，這道題改由馬英九擔任攻擊手。馬最近經典的說詞是：「當初封存核四目的，就是要等未來適當時機再重啟」、「這個時候應該要啟封了」。核四的問題在於不安全，這也是封存的真正原因，重啟運轉比蓋一座新廠顯然更具風險，大家都懂的簡單道理，國民黨人是把民眾當白癡耍嗎？

年底四項公投案，涵蓋民主規則、能源政策、環保觀點以及食品標準等專業領域，理應就事論理，呈現各自利弊面向。但失去政權的國民黨，利用公投作為奪權的政治工具，不問是非均訴求投四張同意票，激化民眾的黨同伐異立場，並誤導為對蔡政府的不信任案。依公投法規定，公投就是過與不過，與政權的更迭無關。在野黨監督執政黨是職責，但政治惡搞且無限上綱，甚至悖離擔任公職期間所做政策與承諾，如同馬英九、朱立倫之流，遇到罩門，就互換攻守位置。在這公投過程裡，國人看到的，不是負責任的政治人物，而是有如川劇般的變臉秀。

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