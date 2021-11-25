新聞線上》反美豬是擋三項軍購的翻版

記者陳杉榮

「反萊豬公投」是這次四項公投的重頭戲，國民黨表面上標舉食品安全的大旗，骨子裡還是反美情緒作祟。看到馬英九、朱立倫等人這麼賣力反美豬，讓人回想起「朝小野大」阿扁政府時期的「三項軍購案」，國、親兩黨立委不僅在立法院程序委員會六十九次杯葛行政院提案，後來又大刪預算，延宕國軍戰備，導致八艘潛艦案胎死腹中。

二○○一年美國總統布希上任後，批准對台出售八艘柴電潛艦、P-3C反潛機及愛國者三型飛彈，通稱「三項軍購案」。由於先前發生拉法葉艦採購等弊案，有軍方首長對於操辦三項軍購案有所遲疑，行政院還是在二○○四年通過「重大軍事採購條例草案」，編列六千一百零八億元的軍購特別預算。這三項從國民黨執政時期就開始籌編的軍購案，不被連戰和宋楚瑜所分別率領的國、親立院黨團所接受，仗著席次優勢一再杯葛，提案出不了立法院程委會的大門。

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二○○五年，連戰和宋楚瑜先後前往北京，和中國領導人胡錦濤會晤，「連胡五項共識」把國民黨和共產黨圈連一起，國親兩黨杯葛軍購變本加厲。行政院雖將軍購預算調降為四千八百億元，藍營仍拒絕接受。二○○六年，潛艦案和愛三預算幾乎全被刪除；二○○七年，潛艦案僅通過二億元的可行性評估費，愛三飛彈一百一十三億全數刪除。等到二○○八年馬英九就任總統，想要重啟軍購，經過這幾年的折騰，老美對於程序複雜的八艘潛艦案早已袖手。

國家之間的交往，講究信用。布希批准三項軍購案，符合台灣防衛需求，國民黨換了屁股換了腦袋，抵制軍購案，反的是陳水扁，傷害的是國家。如今的美豬案亦然，台灣正在遵守國際規範，拓展經貿關係，履行國際經貿的責任和義務，並申請加入CPTPP，如果「反萊豬公投」通過，台灣宣布開放美豬的政策將自打嘴巴，政府的經貿承諾形同具文，這將會是台灣在國際上失信的重大災難。

有過開放美牛痛苦經驗的馬英九，理應體會蔡英文政府開放美豬進口的各種考量，可是馬英九卻充當反美豬急先鋒！朱立倫說他當選黨主席後，會把對美關係列為優先事項，但反美豬卻是他的第一優先。這種破壞國際經貿關係的作法，非常不負責任。

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