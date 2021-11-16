自由開講》跟中共談學術自由 簡直就是與虎謀皮

陳啟濃

台大校長管中閔在校慶致詞時談到最近的清大海峽研究院新竹辦公室事件，提出合作與互訪都是學術自由的一部分，可以讓大學更進步的事，不應受政治力隨便介入。獲贈名譽博士的校友白先勇，也在會場提到當年傅斯年擔任校長，不准政府入校、不讓政府查台大，他認為這種精神應維持至今。

台大校長管中閔。（資料照）

管校長如果不是裝傻，就是對中共的政治文化不甚了解，中共沒有學術自由，中國所有的大學，都要接受中共政治介入的任何安排，當然包括對台灣的政治滲透。跟沒有學術自由的政府進行互訪與合作，本身就不是一件單純的學術交流。況且中共對於台灣有整體的政治作戰策略，大學的交流當然也是包括在其中。

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台灣政府沒有侵害大學的學術自由，大學可以自主跟全世界所有國家的大學進行學術交流，但是對於中共治理的國家，對於學術自由的互訪與合作，不可以存在不切實際的幻想與期待。所以針對與中國大學的學術交流，台灣的大學自然應該要小心戒慎，不該讓學術交流淪為中共統戰台灣的工具。尤其中共透過與台灣的大學學術交流，不惜下重金挖掘人才、竊取技術。身為大學的行政領導人員，若是短視近利，不僅踐踏學術自由的真諦，更會葬送了國家的領先優勢，豈可不慎！

至於白永勇的意見，應該要先捫心自問，想想台大的前世與今生。當年的政府設下的政治監控，對學生與教授的思想控制，甚至造成了校友陳文成遭受暗殺的迫害。當年的暗藏危機清算的台大校園，又怎麼能跟今日的自由單純相互比較。目前政府當然也沒有權力任意進入台大調查台大，相信政府有誠意維持台大的學術尊嚴。

相對地台大校方與校友，更該珍惜目前的自由開明的政治氛圍，共同支持政府守護台灣自由民主的決心，不讓中共的政治陰謀得逞。因為跟中共談學術自由，簡直就是與虎謀皮。

（教育人員）

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