自由開講》從「清大事件」看台灣的教育文化

陳慶坤

中國「清華海峽研究院」於清華大學校內設置「清華海峽研究院新竹辦公室」，中共組織滲進清大事件持續擴大！

然國立清華大學指出，經民連及台學聯所稱係捏造事實，已屬抺紅鬥爭，請其立即停止誣陷的行為，公開道歉，學校將保留法律追訴權！

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看來台灣清大「賊仔卡惡人」！？此事是經由國安單位調查的結果，清大將校內空間提供給中方設立辦公處所，並未報請教育部核准，事涉違法運作等情事，才得以揭露世人。清大不為此向社會公開道歉，還將保留法律追訴權？

經濟民主連合、台灣學生聯合會、民進黨立委范雲10日在立法院召開記者會，亦秀出照片證據打臉清大校方，痛批清華大學不斷說謊，為台灣高等教育做出最壞示範。

具中共官方背景的「清華海峽研究院」，在新竹清大成立在台分支機構「新竹辦公室」，已違反兩岸人民關係條例，清大校方聲稱未曾知悉。經濟民主連合、台灣學生聯合會、民進黨立委范雲今日在立法院召開記者會，秀出照片證據打臉清大校方，痛批清華大學不斷說謊，為台灣高等教育做出最壞示範。（資料照）

台灣高等教育之逐漸腐朽不僅「窺豹一斑」，而是全面堂而皇之如入無人之境的地步。面對中共對台統戰手段滲透校園，竟然成為學校意欲體現「言論自由」的辯詞？

2017年世新大學為開放中生來台交流，與中國江蘇師範大學等簽訂研修承諾書，承諾課程內容絕不涉及政治敏感活動，不得從事任何「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等活動。2020年國內公私立大學為招收中國留學生及研修生，有四成五共七十二所大學應中方要求私下簽署「一中承諾書」等政治聲明。

為此，國立大學校院協會理事長楊泮池辯稱，「一中」承諾書是「台灣應與全球接軌」？事實應是與「中國接鬼」？世新大學校長吳永乾更加狡辯認為，學術交流應避免涉入政治意識形態，台灣體現言論自由及思想自由，不應走回白色恐怖歧路？

台灣不是一個國家，這是事實。面對中國共產黨窮凶惡極、處心積慮併吞台灣，已將台灣提升至世界最危險的地區。那麼，學校到底能夠為學生「做」什麼？尤其是大學是否應該花更多心思，啟發這個劃時代險峻世局的創造力，來告知我們的學生，共同因應台灣人目前的困境，找出未來存活之路；難道「台灣只有投降一路」嗎？我們難道還要把學生推向偉大的中國文化，蠱惑在習近平的「中國民族主義」復興的淫威之下自以為是嗎？

2016年中共組織「清華海峽研究院新竹辦公室」於新竹清華大學校內揭牌時，時任清大副校長吳誠文（左四）代表清大校方出席。（翻攝中國清華海峽研究院官網）

從文化的觀點而言，教育可視為有系統、有計畫及有價值的一種文化活動；將文化視為教育，而教育即是文化，二者是一體兩面的並位關係。但我們驚嘆，台灣的教育為何要為自己訓練敵人？這不止是在高等教育，這種意識型態的存在，從國小或許已經開始製造自己的敵人？

沒有文化的「主體性」是台灣目前的危機所在，它是最本質的核心問題。究其原因是台灣受中國國民黨黨國思想洗腦已根深蒂固，導致台灣人自覺意識遲緩；加上經濟物質的利誘與現實主義的影響，使得教育影響到每一個成長中的個體時，即使是高級知識份子亦無從區辨價值、公平、正義的理想捍衛。作為台灣國立菁英大學的清大，知識良知的反省在哪裡？

（大學助理教授）

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