自由開講》媽祖是信徒們的，不該屬於某基金會獨有！

樹新板

上周日某基金會開了一個記者會，回應某媒體人對其綁架媽祖的控訴，不料倒是卷起千堆雪，把自己推上了風口浪尖，挑起了社會廣泛關注。到底媽祖的懿旨誰可以解讀？媽祖到底屬於誰？

上週日（31日）大甲鎮瀾宮董事長顏清標（中）在律師及全體董監事等陪同下召開記者會，捍衛鎮瀾宮。（資料照）

摘要記者會中幾個論述，首先，該基金會自稱在其努力下，該媽祖廟由地方廟宇，變成世界的三大宗教盛事。第二，每年媽祖出巡，總統，副總統，行政院長，立法院長，地方首長，爭相擡轎，這些政治人物不是愚人。第三，有學者指出，該基金會的董事選拔及財務運作不夠透明，該董事長回復，學者講話不用負責任。第四，有記者提問，該選區治安不佳，侯選人需穿著防彈背心，該董事長則回復，請問誰穿過？

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回應該基金會的論述，幾個關鍵我們來探討一下。

第一，在自由的台灣，民間可以自主發起各式信仰及宗教盛事。聞名世界的媽祖美譽，是屬於眾人的，不是單獨某個團體的功勞。

每年農曆三月瘋媽祖，是每個信徒一生必須參與的盛事之一。跟隨媽祖行腳，就像回教徒，一生必須去一次麥加。媽祖擁有廣大信徒，在跟隨媽祖出巡的路途中，民眾自發的提供飲食住宿，被外媒稱爲是台灣最美的風景。而信徒在行腳的幾天中，有人是在反省中再認識自己，有人是懺悔求救贖，有人是求照顧生病的家人。因爲媽祖是信徒們共同的母親，於是這段旅程是屬於信徒與媽祖之間的私密對話及承諾。很多人在參與行腳後，得到無比力量而再出發，確實這跟世界上其他的朝聖之旅，如西班牙，法國的The Camino de Santiago 有異曲同工之妙。

媽祖出巡是百年傳統。媽祖的信仰，發露於清朝開放海防後，由福建先民從原鄉帶來，保護橫渡海峽時平安及庇蔭漁獲，幾百年下來，媽祖與台灣緣分深厚，被愛戴擁護的盛況更勝媽祖故鄉湄洲。而媽祖出巡也起源於清朝，那時不幸有瘟疫肆虐，於是信眾請出聖母到村頭巷尾净灑，結果真的驅除災厄，於是出巡變成傳統。

第二，瘋媽祖現象，發展成一個很獲利的經濟產業鏈，但這不該是某個特定團體的獨賣權。透過宗教活動，既安撫人心又能活絡經濟，本是美事一樁。台灣從南到北都有媽祖廟，每年好幾家媽祖廟在辦出巡，眾家媽祖姐妹們也互相串門，有時還會碰到幾位媽祖交會。所以台灣瘋媽祖帶動的經濟產能，被某個特定團體把持，并不不公平。充其量，只能説該基金會是傑出的策展人，把相關產業協調了起來，大家一起賺錢。但這個產業不應被壟斷。

第三，瘋媽祖現象背後，付出很大隱形社會成本。別忘了，在巡行過程中，所謂的一級戰區，也就是當各角頭試圖搶轎，意圖改變路線，讓媽祖到其地盤去賜福，這時成千上萬的警察，就必須出動，確保百萬信徒生命安全。那每年各縣市派出的警力巨大成本，由誰買單呢？是我們這些信徒兼納稅人！

第四，誰可以解讀媽祖的懿旨？巡視路線誰安排呢？誰決定去加持那個商家？替媽祖做決定的基礎是什麽呢？誰能來擡轎，誰不能？會支持那位政治人物？這些可能沒有答案。2020年，該基金會不顧新冠肺炎盛行，執意要辦繞境，這真的是媽祖的旨意嗎？古代有挾天子以令諸侯，該基金會倒有點挾媽祖以令指揮中心的味道，所幸礙於輿論壓力最終取消，但當時確實讓全國很爲難。

第五，任何宗教團體基金會，其成立的宗旨，就是要接受政府機關的管理及稽核。按道理來説，其資金來源，不外乎信徒的捐獻，基金會其實就是千萬媽祖信徒們，委托的香油錢管理人。因此所有基金轉投資衍生的利潤，本該全部取之於信徒，用之於信徒。當然基金會的運作必須攤在陽光下，接受檢驗。包括我們委任的董事，理監事們，都要有一套明確的管理章程。

媽祖慈悲爲懷，照看眾生。她是信徒們共同擁有的母親，她不屬於任何團體，更不應有任何人挾媽祖而自重。

（企業管理顧問）

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