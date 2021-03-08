自由開講》挺中國！盧秀燕下令禁稱「武漢肺炎」

林德宇

日前台中市政府衛生局發函，要求市府各單位儘速盤點轄管場域防疫相關文宣名詞，如有使用「武漢肺炎」者需撤除並更改為「COVID-19」或「新冠肺炎」。盧市府大動作禁止使用中國最討厭的「武漢肺炎」一詞，究竟是聽命於中國北京、還是與在台的「中國代言人」相唱和，抑或有任何改名能提高防疫的科學論證？這才是市民最想知道的。

倘若禁稱「武漢肺炎」就能提升防疫成效，相信世界各國政府都會一聲令下，將「武漢肺炎」一詞完全封殺；但顯然目前並無任何醫學研究能證明此事。事實上，一直未統一用詞的台灣，正是全球防疫成績最亮眼的國家之一，顯見是否統一稱呼與防疫成效並無正向關聯。

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台中市長盧秀燕。（資料照）

台灣民眾早已習慣使用俗稱「武漢肺炎」，對「COVID-19」或「新冠肺炎」的使用度也不低，站在防疫的工作上本無疑義及困擾，市府硬是要下公文改名的考慮就是政治表態，只要中國不喜歡的市府就禁用。

目前台灣不論中央或地方並無法令規範「COVID-19」的中文名稱要強制統一用詞，中央亦未曾要求過台中市政府只能用「武漢肺炎」，中市府的公文書多使用「新冠肺炎」，也未曾遭中央論處。

反觀盧秀燕執意要統一用詞禁說「武漢」，其邏輯與馬英九要求蔡政府不要再稱武漢肺炎相同，都是為了討好中國當局的一種政治操作，完全無助防疫工作效益的提升，反更顯其狹隘偏執的傲慢心態。

身為市長的盧秀燕應遵循中央防疫指揮中心的指令，對於疾病名稱的正名或更名，絕非市府防疫的優先工作。面對中國對台灣在防疫上的打壓迫害，盧市長可以選擇隱忍不敢「踹共」，但一再「砲打中央、唱和中國」，將讓盧走向馬英九的後路而遭台灣人民鄙棄。

（台中市議員）

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