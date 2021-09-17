自由開講》如果民意要滅我，該抵抗還是順服？

李妍慧

根據新聞報導，民調顯示新竹縣市民眾有超過五成挺大新竹升格，且合併升格之後議員席次恐銳減30席。作為新竹市的民代，我既是議題推動者，也是切身利益相關者。我想跟大家分享的是，面對竹市兩倍以上人口的民意，這次大新竹升格倡議，不僅要照顧到傳統的社會基礎，更需要建設性的論述支撐，展現的是政治人物的理念高度，檢驗的是新竹價值的前瞻性。

對於民進黨而言，被藍營包夾的綠營勢必在合併後更加艱難，未來政治工作者的專業深度以及在地經營，成為決戰關鍵。要進入宗親與派系盤根錯節的大新竹，理念性的空戰部隊，勢必會歷經一連串的溝通、妥協以及裂解，傳統藍大於綠的社區，才有可能經過政治溝通、民意傳達以及意見的匯集，轉型成為民進黨與進步理念的下個山頭。傳統鄉鎮有沒有可能接受這種「非典型資源分配」式的政治演繹方式，還是一個大問號。

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議員身份來自於民意支持，而民意又有長效與短期之分。最新民意已經顯示，新竹人多數想要合併升格，而這將衝擊到許多政治工作者（包含我）的政治生命。雖然殘酷，但「政治工作者的生命長短，是由人民決定。」我還是認為，權衡長期利益又要保持選舉優勢，成為公僕或是民代，都要在帶領社會進步的前提下，義無反顧，堅持理念，才是問心無愧。

新竹市議會民進黨團6席市議員與綠黨市議員劉崇顯15日以民調依據，向新竹縣長楊文科喊話對此民調的看法？並質問楊文科「到底支不支持竹竹合併升格第七都」？（資料照）

新竹縣市合併升格，最大的進步願景，就是希望以新政治扭轉長年縣市分家之下，溝通、規劃以及稅務基礎的沉痾。作為新竹市五屆議員，我支持「新竹縣市民眾支持的合併升格」。「如果民意要滅我，該抵抗還是順服？」求生存是本能反應，順應民意是政治工作者的天職。相信新竹縣市很多民代的心情，應該都是矛盾糾結。

跳脫選舉思考，才顯現出城市治理格局。作為在地新竹人，我更盼望看到新竹未來發展有條康莊大道。

（新竹市議員）

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