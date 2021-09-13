自由開講》為何彭文正等人不也去追查陳文成案？

陳振

近幾年來，彭文正等人一直在追查蔡總統博士學位的真假，實在有夠無聊，為何不將此精力用在更有意義的地方呢？如追查馬某人以前在美國當職業學生的經歷，或是將陳文成命案查個水落石出以還給陳家公道，難道不是比了解蔡的博士學位真假更有意義嗎？

台大名譽教授賀德芬上週四（9日）在立法院召開「蔡英文論文門最終審判」記者會，並與台裔美國學者林環牆、媒體人彭文正等人視訊連線。（資料照）

1981 年 7 月 2 間留美台大數學系友陳文成遭警備總部人員帶走約談，隔日清晨離奇陳屍台大校園，成為白色恐怖時期著名「陳文成事件」。兩年前，在陳文成紀念晚會上，行政院促轉會代主委楊翠報告陳文成事件調查小組進度，指事件發生後，家屬還遭情治單位騷擾，也沉痛的如此開頭說：「我想，陳文成穿著藍色襯衫被帶走，已是台灣歷史最痛的身影⋯」。

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當年他姊姊陳寶月，去探視陳文成屍體時發現：「他兩隻手腕有被緊綁的痕跡，雙手和頸部都是刺洞，皮帶繫在胸前，大腿瘀青，背部有二十幾公分的裂痕，眼睛睜得大大的⋯⋯」，可見他死前曾經遭受警總特務非人道刑求。關於這方面，也是政治受害者的施明雄先生，應該刻骨銘心。也很有可能是在台大之前，陳文成已被刑求致死，然後偽造自殺的假象。

國史館館長陳儀深嘆這過程可謂「精神上的凌遲超越肉體」，台大歷史系教授周婉窈指出，當年負責偵訊的上校鄒小韓，整個過程都讓陳文成知道「你是被無所不在的監控網監控」、就連與小學同學跟美國室友私下吃飯聊天的對話都能詳細掌握、步步進逼陳文成「認罪」。可見上校鄒小韓是關鍵人，目前其人在哪裡，找他來問，便可水落石出，為何始終不見檢調行動？為何當年特偵組那麼認真追查扁案，卻無法追查陳案？是貪汙案還是殺人案重要？

有些國民黨人士說，過去的已經過去了，政府賠也賠了，為何老是提過去，是否有人刻意挑起族群對立與仇恨？既然如此，那麼我們去了解「南京大屠殺」或「七七事變」又為何？難道不擔心引起台日兩國彼此對立與仇恨嗎？

據說鄒小韓在解嚴之前已經辦理退休並潛逃到美國當寓公，每年照領月退俸，可能也曾回台抗議18%被蔡總統取消，換言之，他人應該還在美國，為何不引渡他回台受審便可知分曉？相信台美之間應該有引渡條約才是。

台大數學系系友、美國密西根大學統計學博士陳文成（左），在1981年返台探親時於7月2日被警備總部帶走，7月3日陳屍於台大校園。圖為陳文成全家福。（資料照）

彭文正等人說蔡總統的博士學位是假的，沒有誠信，理當下台，這是甚麼邏輯？這跟蔡總統職位與能力有何關係？蔡有叛國、亂殺人或迫害他人嗎？如同有人質疑喬丹或詹姆斯沒有大學學位，理應退出NBA一樣可笑，不是嗎？

蔡的母校倫敦政經大學已經幫蔡背書保證，如果蔡沒有學位，新加坡大學與政治大學為何要聘她？人家校長或主任會被蔡收買嗎？彭文正等人何妨用此精力去追查陳文成案，不是更有意義嗎？

（教師）

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