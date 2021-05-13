自由開講》「重建台灣藝術史」的認知障礙？

陳慶坤

蔡英文總統日前接見順天美術館許照信董事長伉儷，感謝將六百多件台灣的藝術作品捐贈給國家，對於重建台灣文化史非常具有意義。蔡英文更指出政府「重建台灣藝術史」是「前瞻基礎建設計畫」，也是文化部的重要政策。

蔡英文總統日前接見順天美術館許照信董事長伉儷，感謝將六百多件台灣的藝術作品捐贈給國家，對於重建台灣文化史非常具有意義。（資料照）

「台灣有藝術史嗎？」連橫作於一九一八年《台灣通史》〈序〉一開始即揭櫫：「臺灣固無史也。」沒有台灣史的台灣當然也就沒有「台灣藝術史」；既無藝術史何來重建？所謂「重建」是本來所固有，因為被外部因素使它殘敗、隳落，因此要「重建」。

請繼續往下閱讀...

國民黨中華民國竊據台灣，積極去日本化，強加中國文化於台灣，進行政治洗腦。《台灣通史》遂成為台灣人與中國人連結的最佳樣板教材；成為升學必修必考的重點。相較於沒有藝術史的這一塊空白處女地，早就成為黨國御用學者染指區塊。在大中國主義之下建構起中國文人水墨畫稱為「國畫」的荒謬現象？取而代之的是中國文人水墨畫的中國美術史，主導著台灣藝術教育至高無上的神主牌，學院派藝術家掌握著台灣藝術史論述的權力。

台灣藝術史當然也無可避免地被邊緣化。日治時代的美術教育、美術運動遂成為藝術史探討的「禁忌」，是台灣人失去記憶的一塊。直至1979年政治解嚴之後，台灣藝術史才方興未艾，逐漸成為顯學。

然而，不要以為那些日治時期的前輩藝術家已經鹹魚翻身，只要作為台灣藝術史本土論述的「嵌結關係」即可光環罩頂？畢竟，身受黨國餘毒思想改造的藝術史學者依然充斥藝壇。因此，台灣藝術史的研究若不知對黨國時期美術教育的批判與解構，則何來重建？

文化部在「前瞻基礎建設計畫」下，所推動「重建台灣藝術史計畫」所邀請的學者，期冀他們為「重建台灣藝術史」簡直緣木求魚，請鬼拿藥單？前文化部長鄭麗君主持，從「共生也再生」議題，希望導引出台灣藝術史研究在多年遲滯沉寂後重生，並從複數的藝術史來回應近年全球化下，台灣文化更為豐富的多元主體。看似四平八穩的論述，其實正包藏著「沒有主體性台灣」的問題癥結？換言之，一個國家沒有所謂「藝術表現多元文化」的問題，而是自我主體性的問題，尤其是台灣。

文化部推動重建台灣藝術史計畫，舉辦過無數、許多琳琅滿目的研討會，請問為「重建台灣藝術史」建構出什麼名堂？重建台灣藝術史必然無可迴避、碰觸到它「根源性的統獨問題」；黨國時期所建構的藝術史是沒有台灣主體性的藝術史。這才是我們要「重建、建構」的重點，缺少這一認知其餘皆為空談？否則那種陳腔濫調作為結論，如何重建台灣藝術史？

（大學助理教授）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法