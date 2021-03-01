自由開講》紀念228的真義在平反冤錯假案！

邱貞怡

228和平紀念日的到來，對台灣人來說意義重大，不管是政府或民間，回顧歷史，除了傷痛，重要的意義在真相與平反，事件已過74周年，今年中樞紀念儀式移到高雄市舉行，蔡英文總統致詞時向國人提醒，必須誠實面對自己的歷史；必須充分保障人權和人性的尊嚴；必須堅守民主自由不能交換的價值信念。

228事件事件74周年中樞紀念儀式於昨日上午在高雄市歷史博物館前舉行，蔡英文總統向受難者獻花致敬。（中央社）

擁有權力者對於過去的歷史容易反省，然而對於還在發生的新聞是否也能如總統所說，要把人權意識內化成政府體制的DNA？有一則新聞，中正大學公布今年的司法滿意度調查，發現民眾對法官的信任度持續探底，竟只有2成6，相當於僅1／4民眾信任法官。

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人民為什麼不信任法官？有一項紀錄據司法院網站資料統計，民國101年一整年林秋華共承審68件稅務案件、劉錫賢共承審56件稅務案件，人民百分之百敗訴；民國105年全年莊金昌法官共審54件稅案，其中53件人民敗訴，另一件只是將罰鍰減為一半，人民還是敗訴，等同敗訴率100%。三位法官合計創下178件稅務訴訟人民100%皆輸。

日前社團法人台灣永社理事長黃帝穎律師，在論壇中痛心表示，從富商翁茂鍾27本筆記本來看，連非常崇高、當時任最高行政法院的院長林姓法官都在內，對司法的傷害與人民對司法的信任，影響非常的大，這個是貪瀆的問題！但司法院居然公然的包庇，人民如何相信司法？

228之痛，來自於政權對人民的傷害；司法不公，對人民生命財產的傷害同樣劇烈與深遠！228已成為歷史，然而司法傷害是進行式！在和平紀念日，政府除了回顧歷史外，更應該盤點尚未能平反的冤錯假案！政府拿出誠意為人民平反，還給人民公道，如此紀念228才具有意義。

（自由撰稿人）

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