自由開講》罵李秉穎教授冷血？其實「這些人」才冷血！

王英明

高端疫苗8/23開打後，很不幸第一個禮拜就陸續傳出五名猝死案例（但後續似乎沒有再發生）。時光不能倒轉，沒有人能證明，若高端疫苗延遲一個月上市，這五名不幸者，是否就仍然是活得好好的。社會就是這樣運轉，每天有一些病死者、猝死者，但在媒體上並不會報導。但那幾天，這些猝死消息上媒體，主因就是不幸者事前有注射高端疫苗。所有人包括指揮中心、醫界人士，真的都非常同情，也一樣感到悲痛惋惜。甚至有人以為高端是最傳統安全的，怎麼跟其他兩種已上市疫苗一樣，發生不幸？

疫苗會引發猝死，唯一的原因就是過敏性休克

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8/24疫情中心專家小組諮詢委員，李秉穎教授被詢及這些猝死，表示就算沒有施打疫苗，每天本來就會有人因各種疾病或事故傷害而去世，若發病過程沒有過敏休克，就可以排除死亡和疫苗有關。過敏性休克機率很少。如果不良事件發生率，沒有超過打疫苗的背景值，建議不要立即貿然推論因果關係。美國疾病管制與防治中心的指引，也說明疫苗會引發猝死，唯一的原因就是過敏性休克休克。

台大兒童醫院感染科主治醫師李秉穎。（資料照，指揮中心提供）

但這次因為是高端疫苗有關，李教授的發言（其實同樣說明，幾乎所有專家已講好幾個月了），卻立即被某些媒體或特定人物痛批，而且講得很難聽：「這是冷血醫師、這是沒有醫德的說詞。」意思說，一定要同意是因疫苗造成，對家屬才能有交代。他們指責國家防疫官員三言兩語隨便推掉責任，就是冷血把人民當白老鼠。

其實後來發現有兩病例是電腦斷層或初步解剖，有主動脈剝離、有一是吸毒者、有一是胰臟癌患者、有一是發生了車禍而昏迷，最後結果是要司法判定。不過對家屬而言，明明就是「打了疫苗才死亡」。這種事實無法改變。講任何科學上的理由，他們也暫時都難以接受。

台灣從6月起進入真正新冠疫苗注射潮後，因時序相關而「產生」的死亡，每一種廠牌疫苗都有，與世界各國統計類似。不過直接有證據說是疫苗造成的，目前還沒有發現。而高端疫苗是唯一被反對人士認為：因有猝死案例，所以必須停止施打的疫苗。AZ疫苗接種者年齡偏大，台灣相關死亡有5百人以上，莫德納比較慢開打，相關也有一百多人致死（國外統計更多），但都沒有被要求停止施打。世界上也沒有任何疫苗有重大發現，說「因爲太危險了，要全面停止施打」。歐洲某些地區確有一陣因AZ的血栓疑慮，暫停施打。但是最後都恢復了，或是做些調整後繼續施打。各國理由都是：利大於弊。牛津大學的研究，得到COVID-19感染，更會有血栓機會，其比例及危險，是打疫苗而產生血栓的5至14倍，而如是疫苗造成者，大多可以救回，前者死亡率卻很高。

衛福部及健保局，掌握有全台灣最大的疾病人口統計數字。筆者覺得政府不要每次都說什麼背景值、時序、參考值這種一般人聽不懂的話。指揮中心事情雖太多太雜，但應該擇期公布五年來，五、六、七、八月死亡人數及病因，再與今年五、六、七、八月有了疫苗後的總死亡人數做比較，由統計學家做個分析，或許大眾比較容易了解。

由幼兒疫苗想到新冠疫苗

近年幼兒五合一疫苗注射後引起發燒，已很少見到了。筆者回想起多年前因製造技術不同，三合一（白喉、百日咳、破傷風）疫苗，接種後發燒非常普遍，估計有一半以上，甚至打後必須例行附贈家長退燒藥。當年筆者常叮嚀家長，幼兒本來就經常在生病，不會在接種疫苗那幾天，「突然就不生病了」。所以打疫苗回家後，有了發燒，不要理所當然認定就是疫苗引起而毫不在意。若發燒不退或有異狀，絕對要趕快就醫。

這種情形，同樣適用新冠疫苗注射。統計上台灣每天有450人會因為原有慢性病有變化而亡，也有不少猝死，很多是心血管原因或血脂肪代謝不佳而發生。其實10年來台灣的急性心肌梗塞發生率，增加了六成，其中45到49歲就診率，近十年來增加78 %，而病人半數是小於50歲。有些病例甚至是沒有三高。推測部分原因可能是老菸槍或是含糖飲料吃太多，血管容易發炎。很多人都不知道這種事，也從來沒有人預料到。但大家不是常常在新聞看到，有這樣的猝死報導嗎？某作家岳母的膽固醇高達329毫克（正常值小於200），低密度膽固醇脂蛋白254毫克（正常值小於130），對這樣數值，一般醫師聽了是會心驚肉跳的，這狀況如發作心臟病並不令人意外，不管是否剛好有打疫苗。

整個世界不可能因為開始有了新冠疫苗，這些本來可能有不幸的案件，突然間就消彌無形，若沒這個基本概念，剛好數天內有注射疫苗，自然而然就會產生「所有死亡都與疫苗有關」的結論。專家把這些真實狀況，先誠懇老老實實提醒大眾，目的是要請各界要以科學理性為準則，不要太快太衝動就咬定是疫苗引起，要靜待科學的調查，若有明證是疫苗有關，國家會有合理的救濟方式，這也是疫苗緊急使用授權EUA的精神。李教授所說的出發點的都是真理、憑人性、憑同理心，這是熱血的人才會做的事，否則一個民眾的死亡，他大可以不關懷、不發表意見。老實說「要不要疫苗保護是你家的事」，他可以冷眼旁觀國家機器對真相調查的運作，沒必要解釋太多、而惹來反對人士的惡意攻擊，徒使平靜學術研究生活增加不快。

誰才是冷血？

筆者認為，貿然沒有根據就胡亂指控「注射疫苗是死亡原因」，才是真正的冷血。他們看起來似是同情家屬，卻盲目指責並煽動必須朝這個方向去究責，表面上是打擊政府並為家屬爭取金錢補償，但骨子裡反是造成家屬的痛苦。配偶、兒女、朋友，都將後悔當初為什麼沒有阻止當事人去注射疫苗，「若沒有注射疫苗，現在還活著」，這樣的偏執的想法，遺憾及悔恨，將會折磨相關親友一輩子。這不就是冷血嗎？反之如能靜心等候並待科學證據，而最終若是確實能證明這是本身的疾病，而且有很多是始料未及、或無法預防的事，打不打疫苗都一樣會發生，家屬也許反而會比較釋然，也不得不接受這樣的事實，心情也會趨於平靜。

民國77年成立的「疫苗傷害救濟制度」，最高有六百萬元的救濟，當初強調的就是「救濟」而不是「賠償」，因為這是屬無過失傷害，不是誰的錯。這些救濟金並不是防疫官員或醫師要賠，而是「國賠」性質，防疫官員或醫師不會被究刑責，更無行政或民事責任，因此根本沒必要避而不談、或對民眾「枉死」的責怪閃閃躲躲。真的有問題就一定要找出來。防疫醫師比一般民眾更想要知道答案。確實有找到相關源由，還可以向全世界提出警告。換言之政府跟民眾是站在同一線的。「你政府有錯，是你害了我、你要賠我」，如此的敵對，完全不合邏輯。

抗血小板第四因子？

最近幾天，突然在疫苗後死亡家屬間，掀起了一個叫做「螢光試驗、ELISA」「抗PF4」的說法，要求衛福部對死因必須加上這一項檢驗。有人甚至認為以前就是忽略這一項，所以政府才把死因含糊帶過。一時之間，好像全世界都不能夠解決原因的，在台灣突然有了突破答案，只要驗了血，與疫苗是否有關係，馬上就可以知道。甚至還有一位因注射高端疫苗後致死家屬，控訴法醫師拒驗「免疫螢光反應」，最後檢方竟然必須道歉、並允諾轉達的案件。

姑且不論死亡已兩個月，是否還能從血液中驗出此種血小板抗體，只要內行人就知道，這類檢查在國內並不普遍、也不是那麼簡單就可做。世界各國醫界對這樣的議題，仍然說法不一，也還沒有一致的共識。美國最近CDC&FDA還對「疫苗引起之免疫學酸性血小板低下症」（VITT），更名為「血栓併血小板低下症候群（TTS），或許是避免更多爭論。台灣疫苗後的死亡，是否有那麼多是因抗PF4因子的問題、是否檢查這項目就可以解答一切，個人覺得很可能只是帶給家屬一些無用的盼望，而忽略了正常病理解剖真相，這其實是不智的。

更重要的是，罕見的疫苗血栓疑慮，目前只存在於腺病毒載體疫苗〈如AZ或嬌生），跟高端疫苗毫無相關，注射高端疫病而死亡，沒有驗這些因子（如PF4抗體），本來就沒有錯，法醫為什麼要道歉 ？ 衛福部相關單位，為什麼不向家屬解釋清楚？反而留下社會更多的疑慮，令人不解衛福部到底在想什麼。

目前國內雖有人建議，如有個人三高問題又控制不佳，打AZ疫苗前可先驗血小板或D-dimer，可知道有無風險。不管是否有偽陰偽陽的報告，影響數值的因素還很多。若是疫苗注射後有了血栓疑慮，立即檢驗這相關處數字，的確可是馬上提高警覺治療。但說事先驗了血，就可預估注射AZ安不安全，恐不是定論。再說真的害怕那很罕見、又可事後治療的血栓（台灣還沒有因此致死的例子），選擇高端或mRNA疫苗就好了，何必那麼麻煩又花幾千元才決定注射安不安全？。

筆者最後也建議：若是注射疫苗回家，任何時候有身體不舒服，絕對不可當成疫苗副作用，以為一陣子就會好。隨時到醫院求診，才是最好的方法。也請社會大眾回歸理性，科學的東西回歸科學專家來解釋。

最近很多真正本來熱血要對大眾有所貢獻的國寶級專家，在各種政治攻擊下，看來都變得明哲保身、噤若寒蟬，消聲匿跡、不再發言了。也許他們以為，對一些胡言亂語，最好是不理會，以免增加對方聲量。反倒是很多半調子、甚至只看了點文獻皮毛的「非本科」醫師，隨便在臉書為文，吸引媒體引用報導一些奇怪的、暫時性理論，造成了一堆紊亂的防疫意見。有醫師提到為何替青少年優先注射BNT？他難道不知道只有BNT疫苗才適合打這年齡層？還有某市長說幼稚園有群聚感染，所以要趕快替幼兒打疫苗，但他不知道這年齡還不能打新冠疫苗嗎？

有醫師提到為何替青少年優先注射BNT？他難道不知道只有BNT疫苗才適合打這年齡層？還有某市長說幼稚園有群聚感染，所以要趕快替幼兒打疫苗，但他不知道這年齡還不能打新冠疫苗嗎？圖為BNT疫苗（中央社）

有如小說雙城記所言，「這是最好的時代、也是最壞的時代。這是愚昧的時代、也是智慧的時代」。我們需要像李教授這樣熱血的專家，鼓起勇氣繼續捍衛真理，憑良心而不是憑政治講話。台灣還是有很多不理盲的民眾，等待你們領導國家走向正確的方向！

（家庭醫學會創會理事、前兒科醫學會教育委員）

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