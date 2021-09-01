自由開講》降低新生兒可預防性死亡 應強化周產期網絡連結與落實

陳震宇

臺灣出生與死亡人口數，於去年首度開始出現死亡交叉，為因應少子化危機，中央政府提出放寬人工生殖補助條件、提高產檢次數為14次等政策，並預計編列高達800億元，作為明年度少子女化對策經費。同時，為降低孕產婦及嬰幼兒死亡率，政府亦開發完備的周產期醫療照護系統。政府從各方面守護台灣生育率值得肯定，但從實務面上，仍需提供足夠的資源及協助，以強化整個周產期照護網絡，保障國內母嬰周產期的安全性、有效降低孕產婦及新生兒的罹病率和死亡率。

為了降低孕產婦及嬰幼兒死亡率，政府亦開發完備的周產期醫療照護系統。（https://www.freepik.com/）

台灣婦產科醫學會已擬定出周產期照護轉診計畫書，供各個醫療院所參考，讓可能發生早產、合併內外科疾病、或其他高風險族群，能夠儘早於產前轉診，且透過母體轉送，有助於提供更好的生產照顧，以保護孕產婦及新生兒的安全。為了使高風險孕產婦的轉介制度能夠積極落實，基層院所與大型醫院合作網絡的緊密度、落實度尤為重要，考慮到基層院所與大型醫院服務量能與目的的不同，建議政府可參考日本轉診共照費用制度，研擬出有感的鼓勵機制，才能有效提供孕產婦及新生兒連續性、整合性的醫療照護，達成完備周產期醫療照護系統之目的。

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根據美國中情局（Central Intelligence Agency）預測，臺灣將成為2021年預估生育率最低的國家，生育率僅1.07，加上近年國人晚婚及晚育情形普遍，女性生育第一胎平均年齡為31歲，其中35歲以上者約占31%，準媽媽生育年齡升高，妊娠併發症的風險、先天異常及早產發生率也隨之攀升，因此我們更應積極制訂保障及保護孕產婦及新生兒的政策，落實必須之醫療協助及健康照護，提供下一代的健康基石！

（台北馬偕紀念醫院婦產部高危險妊娠科主任）

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