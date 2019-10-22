自由開講》減輕家屬負擔 全民長照保險才是未來良藥

林思銘、劉志枰

台灣人口老化、健保系統不健全、長照的缺乏、外傭管理的混亂，己經面臨到全面崩潰的地步，台灣推動長照服務刻不容緩，期待政府在衡量健保安全準備金已超過水準、基於收支連動調降健保費率的同時，也能思考長照的財源需要，至少應考慮推出部分長照服務納入健保的試辦計畫，以行動爭取全民支持。

台灣邁入高齡社會，老年人口愈來愈多，加上少子化衝擊，青壯人口必須承擔的照護責任相當大。（資料照）

健保實施20年來，一直是臺灣最穩定的社會基石與力量，但面對即將到來的各種考驗，全民要有共識，早日做好因應的準備。因應台灣人口快速老化，我們需要一個更穩健安全，可長可久的長照財務制度設計，10年之後台灣的65歲以上老年人口會增加一倍，會從250萬人增加到600萬人。

長期照顧簡單來說，就是為失能的長輩及身心功能障礙者，提供長期性醫療、保健、護理、生活、個人與社會支持等照顧，藉以改善、維持或恢復他們的正常生活。台灣目前人口急速老化的現象想必大家不是第一次聽說，而人口老化、少子化的結果，就是青壯年人口的扶養比愈來愈重。

台灣邁入高齡社會，老年人口愈來愈多，加上少子化衝擊，青壯人口必須承擔的照護責任相當大。

為了照顧家人而被迫離職的人數也在逐年增加。筆者引用衛福部的去年所推估資料，台灣目前隱形失能的人數已高達131萬人，受影響的工作人口也有230萬人，其中有13.3萬人因此離職。家庭成員辭去工作、犧牲生活在家照護，對身心與經濟都是雙重壓力，當我們關心長者的受照顧權，同時又能照顧工作者的權利，才能真正創造全民安居的高齡社會。

現行長照制度，以遺贈稅、菸酒稅作為主要財源，因收入不穩，未來恐面臨捉襟見肘的情況。反觀若採取全民長照保險，由於是人民納保機制，採取使用者付費便可保證財源穩定，亦可落實收支連動機制，使得政府財務責任制度能堅固可靠，透過全民共同分擔長照風險，減輕社會及家庭財務負擔，亦可使國家財政預算不因此過度排擠。

（縣議員、辦公室助理）

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