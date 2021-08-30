自由開講》趙某人是真心想接納阿富汗難民嗎？！

楊明超

這麼多年來，筆者觀察在野黨的趙某人之言行，最不缺的就是舔共與賣台。這幾天，趙某人說全世界都在批評美國，唯獨民進黨死命維護，台灣乾脆雪中送炭，幫美國接納1000名阿富汗女性難民！這正好顯示出他對阿富汗問題的無知與對男女性別上認知的扭曲。阿富汗男性難民所遭受的危險難道有比女性少嗎？我們看到被塔利班所通緝，追殺，發出死刑令的翻譯員，教師，作家，藝術家，公務人員幾乎都是男性。這些人若是幸運還活著，不是到處躲藏就是想盡辦法要逃離阿富汗。

趙少康近日提議，全世界都在批評美國，唯獨民進黨死命維護，台灣乾脆雪中送炭，幫美國接納1000名阿富汗女性難民。（資料照）

沒有錯，在塔利班的統治之下阿富汗的女性受歧視，不能接受教育。但是阿富汗男性所接受的神學士極端教義洗腦，難道就比較高明？台灣憑什麼說只接納女性？若照這項提議執行，台灣只收阿富汗女性難民，將會出現「拆散阿富汗家庭」及「不顧阿富汗人的需要」等問題，而台灣也將成為國際笑柄。

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阿富汗現今所面臨的難民逃亡潮是國際社會上的一件大危機，是一個人道上的大災難。除了歐美的民主自由國家紛紛伸出援手之外，亞洲的日本韓國在國內武漢肺炎疫情非常嚴峻之下，都加入了援助阿富汗的行列。韓國甚至派出了自己的軍機，長途飛行抵違了喀布爾機場把人接出來。韓國人自己見證說，這是一個極為艱難的行動，但是在美國人與韓國人的通力合作之下，包括了軍方，政府，民間的配合協調，一個不可能的任務被完成了。

台灣國家的實力在世界上的排名是前段班，身為文明世界的一份子，我們沒有必要再去抱怨國際社會，聯合國，WHO如何的背棄，歧視，踐踏台灣。這時候的台灣更應該站出來，接納阿富汗難民，表現出一個大國的風範與價值。就如同台灣人曾在日本311大地震時，出錢出力為日本重建而付出；台灣的宗教團體，無論是基督教還是佛教，也在全球参與了許多人道關懷與協助的行動。參與阿富汗的人道救援，是台灣踏出去的一個契機，讓台灣在國際社會上被認定是一個正面價值的參與者與付出者。說不定，台灣的軍方跟美軍也可以在準作戰的後勤行動上有實際演練的機會。

台灣要更有自信，勇敢地展現出自己是國際舞台上的一個閃亮光明的力量與積極正面的角色。

（科技公司創辦人，前NASA工程師）

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