自由開講》回應拜登的戰略清晰表態，美國應該提升台美戰略夥伴關係！

上周末才撰文提及阿富汗情勢岌岌可危,沒想到僅數日時間,阿富汗政府竟已完全垮台,速度之快不只讓本人感到震驚,更已成國際頭條數日。拜登政府立刻出面指責這是阿國政府不願抵抗所致,台灣內部也正掀起一波「疑美」論戰。

阿富汗喀布爾機場的末日場景,許多人都想起了1975年南越垮台之際,西貢陷落畫面。當年有無數與美國關係密切的越南人,如翻譯官,甚至是替美國人煮菜做飯、訂做衣服等所有人都擠在美國駐西貢大使館,等候CH-46直升機來回奔波於海上航母等船艦,最後因為北越已突破所有封鎖線,佔領總總府,美軍不得不中止撤離行動,留下絕望的越南人在大使館內,看著一去不復返的直升機遠離。

1973年美國總統尼克森在電視演說宣布,將要以「Peace with Honor」終結越戰,要讓美軍有尊嚴離開越南。在與北越簽署巴黎和平協議同時,更承諾南越政府,只要北越違反規定,美軍會以武力制裁。可惜尼克森很快以水門案下台,最後上台的福特繼任總統,眼見北越一路南下,呼籲國會應當授權政府反制,卻已無力回天,最終只能眼睜睜看著西貢淪陷,越南完全赤化。

這樣的過去,時至今日都是美國揮之不去的痛,二戰後不可一世的軍事強權,首嘗明確敗績。即便美軍之後波灣戰爭扳回一城,但我們已難想像美軍越大規模回到亞洲。若非九一一恐攻,美軍很難再度大規模派遣地面部隊進入中東地區,甚至即便如此,二十年過去,依舊是夢一場。

拜登政府現在多次開記者會,甚至上媒體專訪指責阿國政府放棄抵抗,但我仍舊認為,美國簽署與塔利班和平協議時,美國所承諾自己盟友的應當是會確保新政權可以和平方式共商執政。拜登亦在七月前多次表示:「塔利班並非北越,就實力而言,他們遠遠無法相比。我們將不會看到有人被從大使館上方被抬下,這些都是沒有可比性的。」(白宮原句:“The Taliban is not the south — the North Vietnamese army. They’re not — they’re not remotely comparable in terms of capability. There’s going to be no circumstance where you see people being lifted off the roof of a embassy in the — of the United States from Afghanistan. It is not at all comparable.”)

拜登從1973年開始擔任德拉瓦州聯邦參議員,且其長期活躍於外交事務委員會。拜登甫任國會議員時,正面臨美軍自越戰撤出的高峰期,他必定相當清楚若阿富汗戰爭結束的局面宛若越戰,那會是何種場景。

我在去年美國總統大選剛落幕時,於11月10日投書自由時報。當時我在台灣國內一片不安於新政權上台的聲浪中,鼓勵台灣人要有信心,拜登熟稔外交,對國際事務的處理會更理性穩健。但今日阿富汗的場景,確實會讓我感到一絲憂慮,美國是否完全清楚自己對台灣的承諾為何,又拜登未來處理台灣議題時,他的態度又是否將出現任何質變。

我們知道拜登是戰略模糊的信仰者,並堅持兩岸必須維持戰略模糊,台灣才能安全,甚至日本才能安全。現在美軍駐日人數高達53,732人,駐韓美軍則達26,416人,

假若真如拜登所承諾,台灣完全無法與阿富汗類比,甚至如同日、韓的安全承諾(拜登原話:Same with Japan, same with South Korea, same with-- Taiwan),未來三年多時間,應該提高與台灣的安全合作力道。

雖然美國國務院等相關官員出來加以澄清,美國對台政策不變。但我希望的是,即便台灣情勢與阿富汗不同,美國亦應當針對此刻出現的國際情勢,要有更堅定的承諾,安定盟邦信心。

期待未來三年多,在拜登執政下,能夠更大力道加強與台灣的安全合作,甚至超越川普執政時期,唯有如此才能說服台灣人民,更杜絕疑美論者有可趁之機。更不可複製當年美國政府為解決越南問題拉攏中共。中國現在製造全球的肺炎問題,是要被制裁對象,我們希望美國政府必須認清這樣的合理事實,也相當樂見美國政府目前已有這樣子的表態。

目前美國已提名新任駐中國大使人選為前外交官伯恩斯(R. Nicholas Burns),希望伯恩斯大使能在參議院聽證會上,針對疫情問題與中國往來態度等,可以有相對明確表態。

不過,部分中國政府或疑美論人士,所提的美國必定背棄台灣說,則大可不必。

根據任職於美國海軍戰爭學院的Bruce A. Elleman著作:《看不見的屏障:決定台灣命運的第七艦隊》所言,美國在過去數十載,堅定扮演台海安全維護者角色,不少美軍在台海戰鬥中犧牲性命。在沒有邦交情況下,美軍更在95-96年台海危機,以航母戰鬥群震懾中國不敢犯台。我們一直相當感謝美國的安全承諾,亦希望台灣多數人不必漲中國威風,滅自己士氣。台灣的安全與和平,維繫於自身的信心與實力,同時有外援,更能降低中國不理性的舉動。

同時,我也要在此鄭重提醒國民黨諸君,越南、阿富汗案例都再再提醒我們,和平協議簽不得,若未來該協議必須逼迫美國放棄台灣關係法的安全承諾,或明令台灣政府拒絕外援。那麼,屆時台灣安全,必定比這紙協議的厚度,還要輕薄。

(立法委員)

