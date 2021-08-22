自由開講》回應拜登的戰略清晰表態，美國應該提升台美戰略夥伴關係！

邱志偉

上周末才撰文提及阿富汗情勢岌岌可危，沒想到僅數日時間，阿富汗政府竟已完全垮台，速度之快不只讓本人感到震驚，更已成國際頭條數日。拜登政府立刻出面指責這是阿國政府不願抵抗所致，台灣內部也正掀起一波「疑美」論戰。

阿富汗喀布爾機場的末日場景，許多人都想起了1975年南越垮台之際，西貢陷落畫面。當年有無數與美國關係密切的越南人，如翻譯官，甚至是替美國人煮菜做飯、訂做衣服等所有人都擠在美國駐西貢大使館，等候CH-46直升機來回奔波於海上航母等船艦，最後因為北越已突破所有封鎖線，佔領總總府，美軍不得不中止撤離行動，留下絕望的越南人在大使館內，看著一去不復返的直升機遠離。

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1973年美國總統尼克森在電視演說宣布，將要以「Peace with Honor」終結越戰，要讓美軍有尊嚴離開越南。在與北越簽署巴黎和平協議同時，更承諾南越政府，只要北越違反規定，美軍會以武力制裁。可惜尼克森很快以水門案下台，最後上台的福特繼任總統，眼見北越一路南下，呼籲國會應當授權政府反制，卻已無力回天，最終只能眼睜睜看著西貢淪陷，越南完全赤化。

這樣的過去，時至今日都是美國揮之不去的痛，二戰後不可一世的軍事強權，首嘗明確敗績。即便美軍之後波灣戰爭扳回一城，但我們已難想像美軍越大規模回到亞洲。若非九一一恐攻，美軍很難再度大規模派遣地面部隊進入中東地區，甚至即便如此，二十年過去，依舊是夢一場。

拜登政府現在多次開記者會，甚至上媒體專訪指責阿國政府放棄抵抗，但我仍舊認為，美國簽署與塔利班和平協議時，美國所承諾自己盟友的應當是會確保新政權可以和平方式共商執政。拜登亦在七月前多次表示：「塔利班並非北越，就實力而言，他們遠遠無法相比。我們將不會看到有人被從大使館上方被抬下，這些都是沒有可比性的。」（白宮原句：“The Taliban is not the south — the North Vietnamese army. They’re not — they’re not remotely comparable in terms of capability. There’s going to be no circumstance where you see people being lifted off the roof of a embassy in the — of the United States from Afghanistan. It is not at all comparable.”）

拜登從1973年開始擔任德拉瓦州聯邦參議員，且其長期活躍於外交事務委員會。拜登甫任國會議員時，正面臨美軍自越戰撤出的高峰期，他必定相當清楚若阿富汗戰爭結束的局面宛若越戰，那會是何種場景。

我在去年美國總統大選剛落幕時，於11月10日投書自由時報。當時我在台灣國內一片不安於新政權上台的聲浪中，鼓勵台灣人要有信心，拜登熟稔外交，對國際事務的處理會更理性穩健。但今日阿富汗的場景，確實會讓我感到一絲憂慮，美國是否完全清楚自己對台灣的承諾為何，又拜登未來處理台灣議題時，他的態度又是否將出現任何質變。

我們知道拜登是戰略模糊的信仰者，並堅持兩岸必須維持戰略模糊，台灣才能安全，甚至日本才能安全。現在美軍駐日人數高達53,732人，駐韓美軍則達26,416人，

假若真如拜登所承諾，台灣完全無法與阿富汗類比，甚至如同日、韓的安全承諾（拜登原話：Same with Japan, same with South Korea, same with-- Taiwan），未來三年多時間，應該提高與台灣的安全合作力道。

假若真如拜登所承諾，台灣完全無法與阿富汗類比，甚至如同日、韓的安全承諾，未來三年多時間，應該提高與台灣的安全合作力道。（法新社）

雖然美國國務院等相關官員出來加以澄清，美國對台政策不變。但我希望的是，即便台灣情勢與阿富汗不同，美國亦應當針對此刻出現的國際情勢，要有更堅定的承諾，安定盟邦信心。

期待未來三年多，在拜登執政下，能夠更大力道加強與台灣的安全合作，甚至超越川普執政時期，唯有如此才能說服台灣人民，更杜絕疑美論者有可趁之機。更不可複製當年美國政府為解決越南問題拉攏中共。中國現在製造全球的肺炎問題，是要被制裁對象，我們希望美國政府必須認清這樣的合理事實，也相當樂見美國政府目前已有這樣子的表態。

目前美國已提名新任駐中國大使人選為前外交官伯恩斯（R. Nicholas Burns），希望伯恩斯大使能在參議院聽證會上，針對疫情問題與中國往來態度等，可以有相對明確表態。

不過，部分中國政府或疑美論人士，所提的美國必定背棄台灣說，則大可不必。

根據任職於美國海軍戰爭學院的Bruce A. Elleman著作：《看不見的屏障：決定台灣命運的第七艦隊》所言，美國在過去數十載，堅定扮演台海安全維護者角色，不少美軍在台海戰鬥中犧牲性命。在沒有邦交情況下，美軍更在95-96年台海危機，以航母戰鬥群震懾中國不敢犯台。我們一直相當感謝美國的安全承諾，亦希望台灣多數人不必漲中國威風，滅自己士氣。台灣的安全與和平，維繫於自身的信心與實力，同時有外援，更能降低中國不理性的舉動。

同時，我也要在此鄭重提醒國民黨諸君，越南、阿富汗案例都再再提醒我們，和平協議簽不得，若未來該協議必須逼迫美國放棄台灣關係法的安全承諾，或明令台灣政府拒絕外援。那麼，屆時台灣安全，必定比這紙協議的厚度，還要輕薄。

（立法委員）

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