自由開講》阿富汗在台灣一夜成名：為盟邦美國講幾句話

陳喬琪

拜台灣媒體的發達，阿富汗在台灣一夜成名。在診間有人說，看到逃難的報導，感同身受，非常難過。但是也有一些人一幅幸災樂禍的心態，抨擊美國的撤軍，說台灣將來會跟阿富汗一樣。相信在台灣很多人，不知道阿富汗在那裡；不知道為什麼美國在2001年要派軍隊去阿富汗；阿富汗的國情與歷史是甚麼，或許也不清楚。

阿富汗位於亞洲中南部的內陸國家，境內都是山，海拔平均是1884公尺；99%的人信仰回教；是全球種植罌粟（果實可提煉成鴉片）最多的國家之一。國際貨幣基組織（International Monetary Fund，簡稱：IMF），每年介紹世界各個國家的國民平均國內生產毛額，在2019年阿富汗是513美元（台灣是25,539美元），是亞洲66國當中，最窮的國家。

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對於這樣窮的國家，理應是需要人道救援與協助開發，為什麼要派軍隊去呢？原來是，美國在2001年遭受911恐怖襲擊，當年的總統小布希（George W. Bush）以阿富汗塔利班政權藏匿911恐怖事件的主謀，蓋達組織（Al-Qaeda）首領賓拉登為由，下令美軍進攻阿富汗，推翻塔利班政權追捕賓拉登。2011年在歐巴馬總統的任內，終於在巴基斯坦找到賓拉登，並且處理完畢。理論上，任務達成美軍就應該班師回朝，為什麼又留了十年，到今年才開始撤軍，可能需要未來更多的瞭解。

歷史上，美國並不是好戰的國家，兩次世界大戰、韓戰與越戰，美國參與的主要目的在捍衛自由與民主的核心價值。戰爭中犧牲了很多年輕人的寶貴生命，實在令人感佩。進一步而言，美國在協助其他國家的經濟發展與社會安定，也貢獻很多，台灣是受惠的國家之一。

歷史上，美國並不是好戰的國家，兩次世界大戰、韓戰與越戰，美國參與的主要目的在捍衛自由與民主的核心價值。圖為協助照顧阿富汗兒童的美軍官兵。（路透社）

提出「修昔底德陷阱」的美國政治學者，格拉漢•艾利森（Graham Allison）在2018年的一次演講中說，第二次世界大戰結束後的美國百廢待興，但是仍然全國加稅，籌款提出復興歐洲的馬歇爾計劃，其中的受惠國甚至包括德國與義大利，造就了歐洲的經濟復興、社會繁榮與民主自由。

然而，阿富汗的結局也讓人們看到一個事實，也就是說，一個國家想要影響另外一個國家的生活方式，並不容易，尤其是自由民主國家想要改變另外一個國家的集權制度更是困難。最近的例子是中國，也就是，美國想要用改善經濟的手段，引發中共集權政治改變為民主政治。可惜事與願違，經濟變好之後，中共政權卻變的更霸道與囂張，就是一般所謂的「戰狼」。

在阿富汗二十年，美國文化可能多少也影響阿富汗人的生活，譬如社會變得比較開放，女權受到尊重，但是沒有改變他們在宗教、文化、風俗的底蘊，這些是影響社會的運作的基礎。

格拉漢•艾利森以馬歇爾計劃為例，戰後讓世界又繁榮起來，意思是呼籲中國共產政權要與人為善，不要有錢之後，就到處欺壓別的國家。但是中國從清朝末期產生的群體自卑心理，實在不容易改變，需要全世界的民主國家一起繼續努力治療。

美國從阿富汗撤軍一定有其國際戰略佈局的思考。台灣人一定要看清楚，不要被那些猖狂名嘴欺騙。要唾棄那些常常與中國唱和的人，包括在野政客、失意政客、矯情專家與性格偏差者，他們的心態唯恐台灣不亂。

做為主權獨立的國家，台灣永遠站在自由民主的這一邊，有這樣的決心，一定可以抵擋外來的干擾。

（精神科醫師兼任教授）

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