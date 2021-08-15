自由開講》下一步，申辦大型國際運動賽事！

蕭嘉弘

閱讀自由廣場胡永崇師的「奧運熱，然後呢？」一文，頗有同感。本屆東京奧運，台灣選手表現優異，突破以往，選手陸續回國，自主隔離，行政院也宣示，將提前備戰2024巴黎奧運，相信台灣爭辦2036奧運的時機也到了！

本屆東京奧運，台灣選手表現優異！圖為台灣舉重女神郭婞淳在東京奧運女子舉重59公斤級拿下金牌。（中央社）

台灣已有高雄舉辦2009年世運，和2017年台北世大運的經驗，全民都熱情迎客和支持，辦得相當成功。未來可由台北申辦2036年奧運，而高雄或台中二城市，爭取主辦如2027年世大運或2030年的青奧，分頭來進行，增加我國的主辦經驗，提高「台灣」在世界的能見度。而依規定，主辦夏季奧運的城市也將同年主辦帕運，台灣人有愛心，台灣是世界知名講究平權、尊重和友善無障礙環境的「愛之島」，相信也是爭取接連主辦奧運和帕運的一大優勢。

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成功是屬於努力準備並爭取表現的一方，台灣是世界聞名的科技島，也有不錯的經貿實力與生活水平。東奧之後，2024年奧運將由歐洲的巴黎主辦，2028年又回到了美洲的洛杉磯，2032年輪到澳洲的布里斯班，這也將是該國第三個主辦奧運的城市，形勢對爭取2036年奧運回到亞洲，相對有利。

雙北一體，首都先行，未來由台北申辦奧運，整合新北資源，延續並帶動全民的關注和運動熱潮，台灣更有機會蛻變為世界上國土面積雖小的體育大國！用申辦大型國際綜合運動賽事的官民齊心和作為，扮演帶動台灣體育實力和國力前進的火車頭，更能有意義地延續這次東奧全民的奧運熱，開啟台灣體育史上的新扉頁，的確值得一試。

（研究生）

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