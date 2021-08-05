自由開講》台灣奧運隊正名策略

林正二

此次台灣在奧運的卓越表現，已引發各國與國際媒體對我奧運國名的關注。在澳洲媒體表示地圖上找不到「中國台北」，跟其他國家一起稱呼我國為台灣時，國人不滿國民黨政府將「台灣矮化為中國一部份」的聲音越來越強大，因為Chinese Taipei 名稱在國際社會認知上就是「中國台北」，並非國民黨自欺欺人的「中華台北」。因此，國人無不期盼我能趁勢向國際奧委會申請，將奧運隊改名為台灣。蔡政府必須有所行動，不能漠視台灣人民的心聲。

然而，奧運隊正名與制憲正名完全不同。除了政治敏感度沒有制憲正名那麼高以外，奧運正名還符合美國維護印太地區與台海現狀的利益，因為「中國台北」名稱在國際社會眼裡，已讓台灣成為「中國一部份」，讓中國有藉口不斷侵擾台灣，破壞台海現狀，影響美國利益。但現行的台灣憲法雖不符合兩岸分治分立的政治現實，並沒有矮化台灣成為中國一部份，沒必要制憲正名，因為此舉會踩到中國的底線，極可能引發台海戰爭，影響台美關係。

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Chinese Taipei 名稱在國際社會認知上就是「中國台北」，並非國民黨自欺欺人的「中華台北」。國人無不期盼我能趁勢向國際奧委會申請，將奧運隊改名為台灣。（特派記者林正堃攝）

故而，台灣不要自己踩到美國在台海地區所劃下的「兩岸不得片面改變台海現狀」的紅線，引發戰爭，美國就很難幫台灣忙了。美國現在的「印太戰略」是結合民主國家的力量，維護印太地區的自由開放，以「預防外交」策略，透過強大武力的展示，事先遏阻中國勿輕舉妄動，以維護台海穩定和平的現狀；故台灣不要替美國添麻煩，影響她的「預防外交」遏阻戰略的執行，反而對台灣不利。

因此，奧運正名事不應舉行公投，因為會引發不必要的政治波瀾，如制憲正名等運動。最重要的是爭取美國的實質支持，又不會讓美國覺得台灣要藉此走向國家正名運動。所以不要急著搞公投，因為民眾的力量，政府很難遏止；大部分民眾也不曉得美中台關係的複雜性，沒辦法拿捏適當的分寸。國際外交空間的擴展，必須面對現實，審時度勢，堅持原則，務實靈活，鬥智而不鬥力。

鑒此，台灣在申請正名戰略上，必須透過外交手段，而不是走向街頭，搞正名運動。首先，台灣應運用《奧林匹克憲章》第30條第2項規定，向國際奧委會指出，奧運隊的名稱需反映國家領土範圍及傳統，不能違反奧林匹克應公平對待所有會員國的精神，俾申述案在法理上站得住腳。

其次，為期奧運隊正名成功，台灣應從台美「互利共生」的觀點，爭取美國的大力支持。但不要推動奧運正名公投，台灣必須取得美國的信用，才能在不會讓美國覺得會引發制憲正名顧慮下，願全力協助我國達成目標。

鑒此，建議我外交團隊運用美政府正視「台灣是主權國家事實」之政策，促請友我的美國會議員，制訂支持台灣奧運隊正名的法案，以期落實美政府的台海新政策，強化美「印太戰略」維護台海安穩現狀的功能。 就美國戰略利益來說，美國會竭盡所能防止「台灣成為中國的一部分」。因為台灣是美國西太平洋防禦鏈的重要樞紐，更是美國最重要的亞太盟邦—日本在西太平洋的生命線，如果台灣陷入中國的「一中框架」中，最後成為「中國的一部分」，將使得台灣海峽成為中國內海，日本的海洋防線與日、歐等各國經貿輸送路線將被中國操控，美國也會被迫退出西太平洋，嚴重損害其在亞太地區的戰略利益。

因此，在習近平近年運用九二「一中」共識下的「中國台北」名稱等統戰策略，以「一中框架」加強統台攻勢，並於南海、東海地區擴張武力，危害民主國家自由貿易、美中激烈抗衡之際，蔡政府應掌握中國正改變台海與印太現狀的情勢，遊說美國會議員制訂支持台灣奧運隊正名的法案，並促請美政府依據該法案，全力協助我國更改奧運隊名為台灣，俾台灣能擺脫中國藉由「中國台北」等矮化「台灣為中國一部分」的名稱裡應外合，對台猛烈的「一中統台」攻勢，而能維持主權獨立現狀，進而有利美「印太戰略」的執行。這就像不久前美政府大幅增加捐助我疫苗數量，解除台灣內部統派藉由疫苗不足，聯共制台，擬顛覆政府一樣；這樣子，「印太戰略」才能發揮維護台灣主權與印太自由開放現狀的功能，確保美國、日本、印太與歐州各國在印太地區的利益。

值此台灣在兩波武漢肺炎侵襲上表現卓越的的全球防疫典範之際，台灣獨特的高效能民主體制，是對比中共極權權體制最好的西方民主楷模。因此，美、日、歐等民主國家應珍惜、護衛台灣的民主體制，在中國強烈威脅台灣生存與各國民主發展時，最好的辦法就是支持我國更改奧運名稱，讓台灣能名正言順地抗拒中國的極權統一與侵略。

（退休駐美外交人員）

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