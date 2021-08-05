社論》「一中」終將成為「歷史文件」

李洋（左）、王齊麟奪下我國羽球奧運首金，兩人都稱「我來自台灣」。（資料照）

科威特「阿拉伯時報」刊登吳釗燮專訪報導，中國大使館施壓撤文，網路改登「一中聲明」，正好坐實了吳外長所談的中國威脅。絕非台獨的藝人挺東奧「國手」，多項中國代言被解約撤銷。藍營有人喊冤：「大陸地區屬中華民國的領土，因此稱國手完全不代表台獨。」鴕鳥仍不願面對真相。反倒是，年輕世代沒有懸念，羽球男雙金牌，王齊麟：「我是台灣羽球選手。」李洋：「我是金門人，我來自台灣。」同時，國際的東奧報導，也紛紛替台灣正名。

當年，毛蔣互爭正統，搶奪中國代表權。一九七一，聯合國二七五八號決議「排我納匪」，國共內戰續集基本上結束了。但是，老共拿到中國代表權，卻得寸進尺覬覦台灣，於是把「一中」涵蓋台灣。這個緊箍咒，他們對內對外想到就唸，許多國家「承認」或「認知到」，但大家也心知肚明，「一中地圖」沒有台灣。習近平上台後，緊箍咒越唸越起勁，對台脅迫行為越演越烈，加上戰狼出征的狼煙四起，終於引起國際社會的反制，因為緊箍咒唸一唸還無所謂，真的要讓咒語成真，國際秩序勢必像骨牌效應整個倒塌。

請繼續往下閱讀...

「一中」，讓世人感到切膚之痛，是前年底源自武漢的新冠病毒。此一世紀瘟疫，北京至今拒絕溯源調查，實驗室流出的可能性更啟人疑竇。打從開始，北京便隱匿真相，而台灣首先通報WHO人傳人，但譚德塞為首的世衛官僚體系唯北京是從。結果，星火燎原，全球遭殃。儘管如此，WHA北京仍在唸「一中」緊箍咒，排除台灣於大門之外。台灣首先通報，而且防疫得宜，行有餘力捐助口罩等醫療物資，北京與世衛卻怙惡不悛。於是，全球失去防疫先機，北京也角色可疑，所謂的「一中」越來越負面，也就不足為奇了。

WHA，台灣屢吃閉門羹，卻害得整個國際淪為災區。罪魁禍首，不就是「一中」嗎？今年五月，台灣疫情升溫，雖然在國際上是小兒科，但內部的疫苗之亂配合北京的疫苗脅迫，造成政治、社會一時動盪。在此期間，持續多年的武嚇台灣，未因全球疫情而稍緩，甚至在台灣疫情升溫之際還變本加厲。六月中旬，G7領袖峰會聯合聲明，關切台灣海峽的和平穩定，接著共軍出動二十八架次軍機侵擾台灣空域，創下史上單日最大規模紀錄。「一中」緊箍咒，看來不僅針對台灣，還衝著美國為主的西方世界而來，堪稱是習近平「以疫謀霸」的前奏。「以疫謀台」，只是中國將東海、台海、南海、西太平洋納入勢力範圍的準備動作。武漢肺炎席捲全球，西方對中國的信任早已降至低點。再加上「以疫謀霸」的「疫苗外交」，讓大家對戰狼野性一覽無遺。「一中」緊箍咒似乎也到了歷史的折返點，西方維護台灣民主、獨立現狀的「新夥伴關係」正在自然形成，那是遏阻中國標準橫行國際的價值防線。

「習近平霸業」最大的誘惑是台灣，尤其是完成香港「二次回歸」之後，他也認為全球都會聽令「一中」束手旁觀。以往，鄧江胡改革開放、韜光養晦、和平統一、一國兩制等話術作祟，西方對「大國和平崛起」不無幻想。而今，習近平自毀長城，崇毛抑鄧、戰狼出征、港共治港、國進民退，西方審視兩岸關係的角度，也就完全改觀了。美國支持台灣堅若磐石，G7關切台海和平穩定，日美必須一起防衛台灣，熱愛自由的人們就該互相照顧，新疆、香港事態導致西方群起質疑二○二二北京冬奧，價值覺醒形成一種運動，嚇阻中國「惡實力」也在緊鑼密鼓進行。龐皮歐在美國國務卿任內便稱：「台灣不是中國的一部分。」日本防衛副大臣中山泰秀也質疑：日美等國一九七○年代以來承認北京的「一中」政策是否禁得起時間的考驗。事到如今，「反華勢力」、「妖魔化中國」，成了北京的預言自我實現。

中國改革開放，國際公關很成功，以經濟掩護專制，四十年持盈保泰。可惜，出了一個習近平，中國從西方的合作夥伴，搖身一變為戰略對手，捨經濟、政治自由化之途，循中俄伊朝等專制聯盟老路。而台灣在民主之路勇往直前，被西方視為可信賴的價值夥伴，華府對「一中」抽樑換柱，公開「鼓勵理念相近國家與台灣往來」，立陶宛、斯洛伐克、捷克從前蘇聯走向民主的國家，也對遙遠的價值夥伴伸出友誼之手。可以說，中國四處樹敵，而台灣得道多助，世局正在起變化，「一中」終將成為「歷史文件」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法