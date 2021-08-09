自由開講》東京奧運的感動，也帶來兩岸新啟示

邱志偉

東京奧運會光榮落幕了，在此恭賀日本政府再為自己的國家寫下新歷史，即便遭逢如此兇猛的疫情，也沒有擊倒日本舉辦奧運的決心，誠如國際奧委會主席Thomas Bach閉幕演講所說，日本締造了空前難得的紀錄。

東京奧運會昨晚閉幕式上，燈光特效在空中呈現出了奧運五環。（截圖自Olympic官方推特）



這是史上首次在疫情當中舉辦奧運的紀錄，日本政府不畏艱難完成賽事，雖然延遲，但也讓所有運動員的努力終究仍如願獲得展現。此外，在這次奧運當中台灣寫下許多難能可貴的紀錄，更讓台灣首度在奧運會場上和中國分庭抗禮，並互相尊重下完成賽事，對國際局勢和兩岸關係，都能帶來一定的新啟示。

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這次東京奧運，台灣共奪下12面奧運獎牌，分別是2面金牌、4面銀牌、6面銅牌，包含在羽球、柔道、體操、高爾夫、拳擊、空手道等項目上，是台灣首度拿下獎牌，極為不簡單。這次出賽的68位選手，每一位都相當辛苦，每一位背後都必定有相當令人動人的故事，光能站上奧運舞台上本身就已是一項榮耀了，在此向所有奮戰不懈的台灣隊員們致上最高的敬意。

此外，我相信所有台灣人必定也在螢幕前被許多幕台灣健兒的優異表現所感動。例如來自高雄的戴資穎，世界女單排名第一，這次總算在奧運上奪下獎牌，許多人必定都同樣為戴資穎優異的表現，不畏比分落後，一路拚戰奪勝的精神敬佩不已，更感謝他為台灣奪下首面女單羽球獎牌。還有像是羽球男雙，「麟洋配」王齊麟和李洋在首敗陰影之下，一路過關斬將，以全勝成績，黑馬之姿奪下台灣首面羽球獎牌，而且是金牌！另外，我們桌球新星林昀儒，在四強賽中面對中國球王來勢洶洶，小林同學不卑不亢，奮戰到底，僅以些微差距敗給世界第一，但其精湛表現，連中國球王都讚許不已。

而這幾場比賽，在此特別列舉原因還包括，這些比賽在最關鍵時刻都與中國對陣，雙方競爭激烈，結果互有輸贏，但互相尊重，我想就應該是兩岸未來互動所應該學習的典範。以男子雙打及女子單打羽球兩場比賽來說，這是兩岸首次同登奧運金牌戰，並先後獲頒金、銀牌，兩岸選手互相尊重對方的會歌會旗，未出現不理智抵制行為。

我們很難想像若在兩岸冰河時期，中國政府能否接受與台灣選手同場頒獎，甚至當台灣奪冠並在會場播放台灣的會歌（曲調為中華民國國旗歌）時，中國選手是否能不出現不理智的抵制行為，好在這些行為都沒出現。賽後，不論是桌球或羽球，台灣與中國選手都能互相讚許對方的表現，個人非常期待這樣的互動模式，能夠成為未來兩岸互動的典範。

而這次東京奧運順利落幕，剛好正逢日本前首相安倍晉三有意來台訪問，本人在此建議，應當把握這樣的機緣，不但安排安倍首相在國會進行演講，更應當邀請這次東京2020奧運籌備委員會一起來台訪問，和台灣分享如何在這樣艱困的疫情狀態下，成功舉辦奧運賽事。

這樣難得的經驗，不只可以做為台灣未來舉辦大型賽事或活動最好的借鏡，更可以讓台灣吸取豐富的防疫經驗。此外，延續這次奧運桌球在台灣掀起的一陣旋風，或許也可以考慮邀請日本乒乓球團來台訪問舉辦友誼賽，相信也能為台灣帶來難得的經驗。

東京奧運成功落幕了，除了恭喜選手們優異的表現外，我也誠心希望本次賽事所寫下的兩岸良性互動方式，能成為雙方政府往後交流的典範。更希望未來安倍首相訪台能順利，並延續東奧成功經驗，提供台灣更多可以學習與借鏡之處。

（立法委員）

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