自由開講》李登輝逝世一周年：留給台灣的未竟之業，我們要盡快完成

邱志偉

前總統李登輝距今逝世已滿一周年，他生前所欲推動的許多政治工作，至今仍有許多未竟之業，留待我們後輩完成。李登輝作為台灣第一位民選總統，更在關鍵時刻將台灣一舉推升至完全民主化國家，其任內所完成的歷史工程，至今仍是台灣歷任民選總統之最。但其生前仍有不少遺憾，未能完成，包含制憲、修憲，更重要的還有他是台灣第一位民選的總統，有關其任內的決策方式，都應當是台灣未來學界所能發展研究之重點方向。

前總統李登輝距今逝世已滿一周年，他生前所欲推動的許多政治工作，至今仍有許多未竟之業，留待我們後輩完成。（資料照）

回顧李登輝的一生，作為獨裁者的繼承人，他沒有延續國民黨的專制獨裁道路，而是帶領台灣人走向先進國家的民主化之路，造福台灣後世的影響之大，是我們所有後輩之福。很難想像，若當年並非李登輝繼任總統，或是李登輝僅作為一位過度總統，最後再由保守派當家執政，屆時台灣是否又會重回戒嚴老路？甚至在關鍵歷史時刻，早已和中國完成政治統一談判，台灣現今命運又何嘗不會與當前的香港重疊？每回憶此種種，就對九零年代李登輝所帶起的關鍵改革無比敬佩。

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但除了知往，更重要的是鑒今。身處變化莫測的2021年，台灣此刻面臨的仍是前所未見的歷史關鍵。台灣最大威脅：中共政權，在此刻亦因帶給全球世紀罕見的疫情，正面臨千夫所指，而習近平修憲刪除國家主席任期，更讓全球看清中國政治發展的本質。

我們若回顧李登輝執政時期，同樣在天安門事件與全球經濟制裁中國時，未能有效阻止台商赴中，直到1996年才推出戒急用忍政策，已難在最有效的關鍵時刻發揮作用。因此，當前政府不可再錯失這樣的歷史機遇，我們務必要好好慎思如何面對現在這樣的歷史時刻，例如針對廣大返台投資的台商，以及國際空前友台情境，如何爭取最多的國際空間，甚至改變台灣國際地位，這都需要政府有明確擘劃與執政者堅定的推動決心。

李登輝生前最在意的就是台灣二次民主改革，簡言之，就是台灣仍有再次修憲之必要。李登輝曾做過十二年的總統，他深知執政者治理上的困難，以及台灣承襲中國法統而來的不合身政府體制，有修憲改革之必要。同時，我們憲法當中對於釐清兩岸關係之定位，仍舊曖昧不明。民進黨在此刻有意推動修憲，但目標僅放在十八歲公民有些可惜，未來若發動修憲公投，這是台灣關鍵的憲法時刻，以台灣現今的高修憲門檻，國內主要政黨應當尋求共識，讓更多的體制改革在未來公投可以一併納入，以免都已投注資源，卻僅能不成比例的改變，就稍嫌可惜。

此外，李登輝生前亦相當希望能成立其專屬圖書館，讓其豐富藏書及相關重要歷史資料，可與國人分享。惟這項心願，直到今日都未能實現。當前全球民主國家，就以美國總統圖書館的立法與建置最為完整。美國是從1955年開始，明確制定了「總統圖書館法」（Presidential. Libraries Act）正式明確定義美國總統圖書館的法律地位，並強調美國總統文物與史料的重要價值。之後美國又陸續制定總統紀錄與資料保存，以及總統文件等相關法令，使得總統文物的規劃管理愈趨完善。

因此，我認為制定專屬總統圖書館法令，仍有其必要，但至今在國會還未見討論，著實可惜。台灣目前尚有國父紀念館與中正紀念堂，兩座可轉型運用的現有建築，個人認為以其空間與建置，轉型為專屬總統圖書館，亦未嘗不可。雖然李家後人目前規劃是以舊台大法學院作為總統圖書館地點，但其空間與規模是否可以成為未來總統都能使用之空間，亦或是台灣也希望尋求美國模式，以非定點方式設立總統圖書館，李登輝已逝世一年，我希望國會能盡速進行相關討論。

最後，我希望台灣的政治學界，除了投注心力研究中共領導人的政治繼承及相關決策研究之際，應當也要投入心力在我國總統研究（presidential studies）之上。美國因為已經有46任的總統，所能研究的樣本數非常多，因此在美國政治學研究當中占有一席之地。台灣即便僅有7位總統，若以直選至今做劃分亦僅有4位，但我們仍應當對此做出學術相關的反省，並綜合總統決策或體制的研究，提供未來領導者相關建言。

台灣過去專制戒嚴時期的總統，面對歷史決策的錯誤，其實也很能提供借鏡給當今的中共政府，這都絕不只是單純的新聞討論或歷史爬梳。而事實上從李登輝之後的歷任民選總統，相關訪談與資料都已經累積相當多，如何爬梳並產生學術價值，絕對有加以探究之必要。教育部及科技部亦應針對相關研究祭出鼓勵辦法，提醒學界重視此事。我認為如此將能提升政治學研究的價值，並讓一個學科的經驗研究，得以回饋社會，對往後學子投入相關研究，才會更有使命感，而非僅有升遷考量，對學界發展將有正面意義！

李登輝過世一周年了，他所留下的未竟之業，留待我們完成。回顧他的一生以及其所留下的許多課題，都值得我們加以研究並盡力做的更好。期盼明年此刻，當我們再度回憶起李登輝時，我們已能在許多重要事項上有明確進展，並能正面討論對台灣有意義的歷史課題。

（立法委員）

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