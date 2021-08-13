自由廣場》奧運熱，然後呢？

◎ 胡永崇

奧運在世人關注與激情下落幕了，賽事期間，全台民眾最熱議的，就是選手們的晉級與奪牌。四年一次的奧運，可說是世界的超大型運動競技嘉年華，除激起全球熱情外，各國更關心的無非是其自身選手們的獲獎情況。

當我們欣賞與喝采選手們優異的表現及獲頒獎牌時，可別忘了他們長年汗水與淚水交織的付出。為了獲獎，他們幾乎每天訓練超過六小時，反反覆覆的苦練，只有一個目的—站上頒獎台。許多人甚至因密集訓練而傷痕累累，年輕學子們更是學業與訓練難以兼顧。一旦獲獎，除了被冠上為國爭光的光環外，豐厚獎金與就業就學的保障，或商業代言的獲利，也是他們辛苦應得的回饋。

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奧運選手們奮鬥的酸甜苦辣，固然創造許多感人的勵志故事，但奧運實質上已是職業化與商業化的運動競技，不僅不是國民體育，有時甚至與國民體育的目的背道而馳。國民體育的本質，應是全體或至少多數國民所從事符合教育的運動，其最基本目的就是健康。生理上因適度流汗而強身；心理上因活動而紓壓；行為上因正當休閒而少犯刑。挑戰體能極限、追求完美技巧、競賽與獲獎獲利、背負國人期待壓力、極度訓練、五育失衡，都不屬於國民體育應有本質。

筆者不反對政府對運動競技選手的培訓與照顧，但更盼望對國民體育的積極推動。體育大國與強國之間的關係，指的應該也是全體國民喜歡與真正從事體育活動的普遍性，以及因運動而提升的國民身心健康指數，而非奧運獎牌數的多寡。當我們在電視機前為選手們加油時，當國人熱中統計獎牌數時，當軍機升空迎接凱旋歸國的選手時，或許我們也要思考自己對體育活動的喜好與參與程度，政府更需藉由奧運熱潮，進一步規劃與強化國民體育的具體措施。

（作者為大學退休教授，屏東市民）

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