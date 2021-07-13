煲劇學歷史》《女醫．明妃傳》明末最後的一根稻草—鼠疫

我們讀歷史書往往都會用這些四字詞形容一個朝代末年—「朝廷腐敗」、「天災四起」、「民不聊生」。其實，朝廷救災不力，往往都是導致朝廷加速衰亡的導火線！

文：慎君子

（編按：文章寫於2020.02.01, 香港）

疫症當前，小編這幾天其實和大家一樣一直忙著搜購口罩，被cut單的也有，要高價買入的也有。但實物一日還未到手，如無必要盡量也不外出（快悶死）。

請繼續往下閱讀...

這幾日依然繼續煲《大明風華》，但腦海裏卻浮起《女醫．明妃傳》。除了因為《大明風華》勾起我的明朝回憶外（兩套時代重疊的啊！），當然因為最近的武漢肺炎疫情。小編記得《女醫．明妃傳》中允賢得悉京城附近一帶因為水災而引發霍亂，朝廷一班小人卻想關城門，將災民拒之門外。

（網路照片）

其實，明朝的確發生過一次非常致命、且同樣與動物有關的疫症，那就是鼠疫。我們讀歷史書往往都會用這些四字詞形容一個朝代末年—「朝廷腐敗」、「天災四起」、「民不聊生」。其實，朝廷救災不力，往往都是導致朝廷加速衰亡的導火線。

（網路照片）

略讀過明朝歷史的你會記得，明朝是因為滿洲興起、宦官亂政、李自成加張獻忠的民變等加起來而滅亡。歷史書往往都著重軍事政治這方面去解釋，但其實明末這場大疫症，也促使明朝的根基連根拔起。

大鼠疫在崇禎年間發生，由山西後來席捲全個華北地區（相比起現在全個中國一遍紅，規模算小了）。其實自萬曆年開始，中原不斷發生旱災，死亡人數一多，隨之都會發生鼠疫。有氣候學家指出，這源於當時全球北半球出現小冰河時期，明朝下半葉的平均氣溫低了許多，因此旱災連年。

（網路照片）

崇禎十四年華北又大旱，歷時四年，由山西開始爆發並出現大量逃荒難民，鼠疫病菌當然也隨他們四處流徙，慢慢波及多省，一發不可收拾，北京更是「死亡枕藉，十室九空，甚至戶丁盡絕，無人收殮者」。據說李自成攻入北京後發現京師恍如空城，也被這個情景嚇倒。

上海交通大學歷史學系教授曹樹基與李宇尚教授的著作《鼠疫：戰爭與和平──中國的環境與社會變遷（1230-1960年）》，指出「老鼠亡明」這個觀點。他們認為，1643年開始的鼠疫，就間接造成北京的淪陷和明朝的覆亡。

據學者估計，在鼠疫到李自成攻入京師者短時間，單是北京已經死了近20萬人，佔北京人口五分一到四分一左右。駐守京師重軍當然也不能幸免，固然軍心散渙，自然無法抵禦敵軍。相信李自成自己也沒有想到自己能輕易而舉拿下京師。

（網路照片）

略略說了明末這場鼠疫，不是要說疫症是亡國之兆，而是說明一場疫病，如果沒辦法控制，就會加速政權的覆亡。當然，歐洲十四世紀也發生了可怕的鼠疫（即Black Death 黑死病），導致中世紀歐洲約30%至60%人口死亡，可以說明古時鼠疫的死亡率極高。

後記：

可是，今日明明有可行措施，明明可以有更高的防控和調配，但當權者並沒有以百姓的性命居首位，結果就是全城怒哮，出現不論黃藍政見的市民團結一致大罵政府的格局，完完全全大失民心。連百姓生死的問題都處理不到，國之根本就完全動搖，成了壓垮駱駝的最後一根稻草。 小編們身邊有不少親朋好友是醫護人員，在此衷心感謝他們，但同樣非常支持和諒解他們的罷工行動。大家在搶口罩同時，不妨想想他們，他們的內心遠比我們不能買到口罩更煎熬。 這不是什麼煲劇文章，因為小編沒有心情寫……（2020.02.01, 香港）

本文經授權轉載自煲劇學歷史 《女醫．明妃傳》明末最後的一根稻草—鼠疫

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法