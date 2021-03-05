煲劇學歷史》《屍戰朝鮮》— 喪屍也要論出身的朝鮮！

朝鮮社會基本分了三等人，最高等是王室，其次是良人，最底層是賤民；當中良人又細分為兩班、中人及常民：王室〉兩班〉中人〉常民〉賤民。流動性較大的只有常民透過考取武科或雜科而成為中人。

煲劇學歷史

朝鮮時代社會的一大特色，就是他們階級貴賤壁壘分明，而且流動性不大，出身決定命運，這亦使到社會地位高的貴族壟斷社會資源，造成貧者愈貧，富者愈富的現象。

在《屍戰 朝鮮》（舊譯《李屍朝鮮》，韓文： 킹덤 ，英文：Kingdom）中亦不難察覺編劇有意突顯當時的階級差異，並藉此影射現代社會也同樣出現這些荒謬。劇中「朱門酒肉臭，路有凍死骨」是常態，即使被喪屍追殺了一整晚，迂腐的兩班仍然堅持「入土為安」，反對火燒沉睡中的喪屍，要求安葬變成喪屍的兩班子嗣，然而喪屍是無論埋葬多深也會破土而出的！

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為此，東萊府使趙範八陷入兩難，這時副手提議把賤民喪屍的屍首燒燬，而兩班貴族的喪屍則土葬，趙範八立刻同意。難道賤民就不想入土為安嗎？非也！只是在當時，賤民的意願想法根本沒人重視。

《屍戰朝鮮》劇照。（Netflix提供）

朝鮮社會基本分了三等人，最高等是王室，其次是良人，最底層是賤民；當中良人又細分為兩班、中人及常民：○○王室〉○○兩班〉○○○中人〉○○○常民〉○賤民。流動性較大的只有常民透過考取武科或雜科而成為中人。

王室之外，社會地位最高的就是高級官員、讀書人。要成為官員，當然要透過科舉考試。相對同時期的明、清朝，科舉不問出身貧賤，朝鮮科舉的門檻高得多，只有兩班的嫡出子弟才能參與文科科舉。除此之外，從三品或以上的兩班還享有「蔭敍制」特權，嫡出子孫可根據父輩官職，世襲到較父輩官位低的官職。

《屍戰朝鮮》劇照。（Netflix提供）

有發覺他們不斷在強調「嫡出」嗎？因為要維繫階級，所以不同階級不能通婚，並且還有「從母法」（又稱庶孽禁錮法），即是孩子的階級由母親出身而定。

同一個兩班父親，正室的子女屬於兩班貴族；良妾（中人、常民出身）所生的屬於中人，不能參與文科科舉，但可以學習醫科、翻譯等專業，而賤妾（賤民出身，如妓生、醫女）的子女，即使是兩班之子，也屬於賤民。

《屍戰朝鮮》劇照。（Netflix提供）

透過以上的制度，防止了兩班過份膨脹，從而將資源和權力牢牢地掌握在兩班手中。不過到了朝鮮中後期，因為戰亂等因素，一些常民和賤民能透過買官擠身更高的階層。

值得留意的還有，改變身份地位的正規途徑只為男性所有，因此女子的出身基本上不能改變，只有藉著成為兩班妾侍、妓生等來提升生活水平。

雖然趙範八很廢，但因著海源趙氏的出身，榮華富貴、官運亨通始終在他手中。

《屍戰朝鮮》劇照。（Netflix提供）

本文經授權轉載自煲劇學歷史 《Kingdom》— 喪屍也要論出身的朝鮮！

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