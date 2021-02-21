煲劇學歷史》《哲仁王后》— 追求平等的東學逆賊

東學是朝鮮勢道政治時期萌芽的一個本土宗教，由慶州名儒之後崔濟愚在哲宗11年（1860）創立。由於當時朝鮮腐敗問題嚴重，西方的天主教又開始滲入朝鮮，為了救國，崔濟愚創立了與西學抗衡的「東學」，融合儒、釋、道及傳統民俗宗教。

《哲仁王后》劇照。（friDay影音）

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韓國熱播的穿越史劇《哲仁王后》，雖然人物設定、對白等引起了爭議，繡上簡體電腦字體的遺書也令小編一秒出戲，但一些朝鮮後期的歷史背景還是有被呈現、提及的，例如哲宗時代外戚安東金氏與豐壤趙氏爭權的「勢道政治」；待令熟手的家人因信奉 天主教 而在「己亥迫害」時殉教等，而今日小編想分享的就是「東學」。

在第14集中，安東金氏計劃毒殺女主角哲仁王后，關鍵時刻小宮女曇香把小石丟向女主角，破壞了安東金氏的奸計，但曇香卻因以下犯上之名被囚。男、女主角希望拯救曇香，然而外戚們當然要把握機會一挫男、女主角銳氣。

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圖片來源：《哲仁王后》劇照/截圖

男主角哲宗認為不需要重罰曇香，但大臣卻指曇香之舉是以下犯上，有損朝鮮法度，在東學正威脅朝廷統治的時候，王竟然包庇不敬王室的宮女，難道王亦是東學的信徒？！

「東學黨」，只要你有修讀中國歷史 ，就會對這個名詞有印象，因為1894年朝鮮發生「東學黨之亂」（又稱「東學農民革命」），清國與日本同時出兵支援朝鮮平亂，然而其後日本拒絕退兵，最終引發了中日甲午戰爭 。

圖片來源：《哲仁王后》劇照/截圖

不過，究竟甚麼是東學呢？外戚們為何威脅要把「東學信徒」這頂帽子扣在男主角頭上呢？

東學是朝鮮勢道政治時期萌芽的一個本土宗教，由慶州名儒之後崔濟愚在哲宗11年（1860）創立。由於當時朝鮮腐敗問題嚴重，西方的天主教又開始滲入朝鮮，為了救國，崔濟愚創立了與西學抗衡的「東學」，融合儒、釋、道及傳統民俗宗教。「人乃天」是東學的基本思想，提倡階級平等，否定朝鮮階級壁壘分明的社會制度，要求改革政權及社會。

圖片來源：《哲仁王后》劇照/截圖

王室、兩班貴族是社會階級制度的既得利益者，自然極力打壓東學發展，崔濟愚更被處死。不過由於當時政局混亂，民生困頓再加上被清、日及西方等列強勢力威脅，百姓就更加希望藉東學改革以自強，對抗其他國家，自主命運。

東學第三代教主孫秉熙改東學為 天道教，其後在1919年更聯同其他宗教代表，宣讀《獨立宣言書》，擴展了韓國人抗日救國的三一獨立運動，而這又是另一段波瀾壯闊的歷史。

所謂逆賊，忤逆的只是當權者、偷取的只是民心。百年後，是民亂還是革命，你認為呢？

圖片來源：《哲仁王后》劇照/截圖

本文經授權轉載自煲劇學歷史 《哲仁王后》— 追求平等的東學逆賊

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