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自由開講》棒球痴 「德」遺憾

2021/02/23 14:21

樺仔

身為一位忠實棒球迷，在經歷一個球季的風風雨雨，盼到了自己所支持的球隊拿下最後的榮耀，卻在最關鍵的時刻無法到場一起享受這份光榮，無疑是偌大的遺憾......而這情境對於賴清德來說應該感同身受。

這幾天總統府迎來今年體壇的一件大事接見了去年拿下中華職棒總冠軍的統一7-ELEVEN獅，總統蔡英文與立法院副院長、中職會長蔡其昌各自致詞後，卻仍未看見我們的棒球痴賴副總統，而在接見典禮結束後，這個問號才因為斗大的新聞標體而解惑，原來是腳扭到。

早在統一7-ELEVEN獅尚未奪得總冠軍前，這位棒球痴就現身在球場為球隊加油，等球隊確定打入季後賽時，更是親身前往球場為隊員加油打氣，送上繡有「TAIWAN」的防寒外套，以及鳳梨祝福獅隊好運「旺旺來」，可見賴清德對於棒球的熱愛與在地球隊的關注著實情有獨鍾。

副總統賴清德。（作者提供）

賴清德擔任台南市長時就常常在台南推動關於棒球的相關活動。爭取U12世界杯少棒賽在台南連辦3屆、並規劃在安南區興建2萬5000席容量的亞太國際棒球中心，可見賴清德對於棒球的支持注入很大的心力與能量。

從小到大總聽到大家說棒球是國球，一顆棒球讓台灣享譽國際，世界也在早期台灣被邊緣的狀態下因為棒球知道台灣。而去年雖疫情肆虐，台灣卻領先全球開打職棒，並率先開放球迷進場觀賽，日本、美國都關注著台灣棒球賽，一切都是台灣所有人民一同的努力所得來的成績。

就跟棒球一樣，抗疫也需要團隊合作，少了任何一人的各司其職就不能完成一場比賽。我們在擁有國家總教練蔡英文與首席教練賴清德的帶領下，一步步在仍然疫情嚴峻的環境下逆風飛翔，讓2021年的中華職棒更加精采，也希望賴清德能一償宿願能在來年接見職棒總冠軍隊伍。

統一獅球迷

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