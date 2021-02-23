自由開講》棒球痴 「德」遺憾

樺仔

身為一位忠實棒球迷，在經歷一個球季的風風雨雨，盼到了自己所支持的球隊拿下最後的榮耀，卻在最關鍵的時刻無法到場一起享受這份光榮，無疑是偌大的遺憾......而這情境對於賴清德來說應該感同身受。

這幾天總統府迎來今年體壇的一件大事，接見了去年拿下中華職棒總冠軍的統一7-ELEVEN獅，總統蔡英文與立法院副院長、中職會長蔡其昌各自致詞後，卻仍未看見我們的棒球痴賴副總統，而在接見典禮結束後，這個問號才因為斗大的新聞標體而解惑，原來是腳扭到。

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早在統一7-ELEVEN獅尚未奪得總冠軍前，這位棒球痴就現身在球場為球隊加油，等球隊確定打入季後賽時，更是親身前往球場為隊員加油打氣，送上繡有「TAIWAN」的防寒外套，以及鳳梨祝福獅隊好運「旺旺來」，可見賴清德對於棒球的熱愛與在地球隊的關注著實情有獨鍾。

副總統賴清德。（作者提供）

賴清德擔任台南市長時就常常在台南推動關於棒球的相關活動。爭取U12世界杯少棒賽在台南連辦3屆、並規劃在安南區興建2萬5000席容量的亞太國際棒球中心，可見賴清德對於棒球的支持注入很大的心力與能量。

從小到大總聽到大家說棒球是國球，一顆棒球讓台灣享譽國際，世界也在早期台灣被邊緣的狀態下因為棒球知道台灣。而去年雖疫情肆虐，台灣卻領先全球開打職棒，並率先開放球迷進場觀賽，日本、美國都關注著台灣棒球賽，一切都是台灣所有人民一同的努力所得來的成績。

就跟棒球一樣，抗疫也需要團隊合作，少了任何一人的各司其職就不能完成一場比賽。我們在擁有國家總教練蔡英文與首席教練賴清德的帶領下，一步步在仍然疫情嚴峻的環境下逆風飛翔，讓2021年的中華職棒更加精采，也希望賴清德能一償宿願能在來年接見職棒總冠軍隊伍。

（統一獅球迷）

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