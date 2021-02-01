自由開講》羅智強與蔣萬安的歷史及格嗎？

鄧鴻源

中國國民黨黨徽和我國國徽相似度超高，許多外國人都分不清楚，外界時常批評為「黨國不分」。日前立法院時代力量黨團提案更改國徽，獲民進黨大力支持。

對此，國民黨革實院長羅智強30日在臉書上發文表示，「先滅國徽再滅國旗，民進黨和蔡英文下一個再滅中華民國，也不讓人意外。」

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國民黨立委蔣萬安也表示，立法院國民黨團已經很清楚表達立場反對，認為中華民國成立、使用國旗國徽已經110年，這是歷史事實。

圖為國民黨立委蔣萬安（右）及國民黨革實院長羅智強（左）。（資料照）

羅智強與蔣萬安的歷史及格嗎？需知，中華民國建立時所使用的國旗是象徵五族共和的五色旗，不是目前所用的青天白日滿地紅旗，後者當年只是海軍軍旗，已經很荒謬，1928年所謂北伐統一後，國民黨居然廢除五色旗，居然將海軍軍旗升為國旗！

1928年，北洋政府被國民黨推翻後不久，國民黨中常會擅自將五色旗更換為目前的國旗，後來又將中華民國國歌「卿雲歌」更換為自己黨歌，有如國庫通黨庫，黨庫通家庫，日子久了，難道國家就變成自己的財產嗎？

統媒說，國民黨用的黨徽跟黨旗，比中華民國國徽、國旗早了33年，因為原本中華民國國旗是五色旗。可見國民黨首先強姦中華民國，消滅中華民國，否則為何將自己的政黨圖騰當做國家的圖騰？應該說是國民黨消滅中華民國才對吧？

中華民國建立時所使用的國旗是象徵五族共和的五色旗。（維基共享）

中國與北韓也不敢將自己的政黨圖騰當做國家的圖騰，為何世上只有國民黨敢這麼做不臉紅？如中國國旗是五星旗，黨旗是斧頭加鐮刀，其國歌是義勇兵進行曲，黨歌是共產國際歌。此外，北韓的國家圖騰也與其黨的圖騰不同。

中國國歌原本是抗戰歌曲，國民黨卻不會用，讓中共佔用，真是愚不可及。請問，世上有哪個國家的國歌是某黨黨歌，國徽是某黨黨徽？若要用黨歌當國歌，也選一首比較好聽的，怎麼會選一首許多年輕人認為很難聽，該從地球上消失的歌呢？

中國共產黨黨旗。（維基共享）

還有各校校歌歌詞，充斥許多大中華與黨國思維，硬逼學生唱，很不仁道。如建中校歌歌詞中有「同建大中華」，北一女歌詞中有「力行三民主義，實踐國父遺教」，是否很荒謬？

總之，台灣人不能再軟弱了，姑息養奸只會讓國民黨繼續「莊肖維」欺騙台灣人民！

（大學教授）

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