自由開講》「罷捷」失敗 台灣勝利

陳啟濃

高雄「罷捷」失敗，這是民主的勝利，更是守護台灣的成功。

高雄市議員黃捷度過罷免危機，她昨晚數度哽咽並拭淚。（李惠洲攝）

國民黨本來訴諸政黨對決，後來看到民進黨全力「挺捷」，反倒批評民進黨的「政黨動員」。這正是國民黨做事老是沒有正當理由，看到招架不住，就只會搞烏賊戰術，混淆視聽。「罷捷」沒有正當性，當然不會成功。

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「罷捷」的理由，荒腔走板，連黃捷反對香港的國安法都提出來，可見罷免的力量是來自一群「親共投共」、「反民主」的力量在推動。本來是韓國瑜被罷免的反動分子在推動，背後更是中共對於台灣政治滲透民主破壞的勢力在推動。

所以「罷捷」失敗卻是民主的勝利，天佑台灣！高雄罷免案的失敗，是鳳山人的驕傲。鳳山人守護了台灣的民主，對國民黨報復性的罷免給予唾棄。因為要動員反對罷免的群眾出來投票，這是比鼓勵罷免民眾出來，還要難上好幾倍。

選民願意走出來，不僅代表他們肯定黃捷的表現，更是大家有了危機意識，要站出來「挺民主」、「挺台灣」，挺守護台灣的政黨，不願意讓作亂的政黨得逞，更不樂意看到中共在背後偷笑。

（教育人員 南投縣民）

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